أسعار استخراج جواز السفر الجديدة.. رابط مباشر

يبحث الكثير عن رسوم استخراج جواز سفر أونلاين ، حيث أتاحت وزارة الداخلية خدمات اليكترونية متعددة مثل استخراج بطاقة الرقم القومي و استخراج جواز سفر مستعجل و استخراج فيش و تشبيه إليكتروني ، وذلك عبر موقع وزارة الداخلية .





رسوم استخراج جواز سفر الجديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 130 (تابع) قرار وزاوة الداخلية رقم 1104 لسنة 2025 بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروءآليا.



ونصت المادة الأولى، من قرار وزارة الداخلية، على: «تُحدد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بمبلغ خمسمائة جنيه، وتضاعف هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونا».

ونصت المادة الثانية، من قرار وزارة الداخلية، على: «يلغي قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار».

خطوات استخراج جواز سفر اونلاين

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية. اختيار «الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية». استكمال الإجراءات بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة. رفع المستندات اللازمة. التسجيل على الموقع بإنشاء حساب جديد وكلمة مرور. رفع 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء بمقاس 4×6. بالنسبة للذكور، يجب تقديم شهادة الجيش وصورة منها. شهادة المؤهل الدراسي إذا لم تكن مذكورة في البطاقة الشخصية، أو شهادة قيد من الكلية للطلاب. للإناث، إذا كان اسم الزوج مثبتًا في جواز السفر، يجب تقديم وثيقة زواج وصورة منها. دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيًّا. معرفة موعد تسلُّم جواز السفر. ملء البيانات المطلوبة، مثل:

الرقم القومي.

صورة البطاقة الشخصية.

شهادة الميلاد (لمن هم أقل من 16 سنة).

الأوراق المطلوبة لإصدار جواز سفر جديد 2025

لإتمام إجراءات استخراج جواز السفر، يجب تقديم المستندات التالية:

بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، أما لمن هم دون 16 عامًا، فيُكتفى بشهادة ميلاد مميكنة.

عدد 3 صور شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء، بمقاس 4×6.

مستند التجنيد بالنسبة للذكور، سواء شهادة الإعفاء، التأجيل، أو إنهاء الخدمة العسكرية.

إثبات المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته في بطاقة الرقم القومي.

شهادة قيد دراسي معتمدة للطلبة والطالبات.

جواز السفر القديم، في حالة التجديد.

مستند يثبت الحالة الاجتماعية للإناث، مثل قسيمة الزواج أو الطلاق.

مدة صلاحية جواز السفر

جواز السفر صالح لمدة 7 سنوات من تاريخ إصداره، وبعد انتهاء هذه المدة، يجب على صاحبه التقديم لاستخراج جواز جديد بنفس الخطوات والإجراءات المطلوبة للجواز الجديد.