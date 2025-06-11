أماكن استخراج جواز سفر مستعجل 2025

يقدم "صدى البلد"، خدمة لقرائه الراغبين في إصدار جواز سفر مستعجل 2025، أو تجديد الباسبور المنتهي، والأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر أو تجديده.

الأوراق والمستندات المطلوبة في إصدار جواز سفر جديد 2025

- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

- الشخص الأقل من 16 سنة يكتفي بشهادة الميلاد المميكنة.

- 3 صور حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- شهادة قيد دراسي معتمدة بالنسبة للطلبة والطالبات.

- جواز السفر السابق “في حالة التجديد”.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث.

أماكن استخراج جواز سفر مستعجل

يمكن للمواطن المصري استخراج جوا