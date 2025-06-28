متى يحق للابنة الحصول على معاش والدها المتوفى.. وهل يؤثر الزواج على الصرف؟| تفاصيل

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها العديد من الأسر المصرية، تبرز منظومة التأمينات الاجتماعية كإحدى الركائز الأساسية في تحقيق الأمان المادي والاستقرار النفسي، خاصة بعد فقدان عائل الأسرة.

وتعد فئة البنات من أبرز الفئات التي تحرص الدولة على حمايتها من خلال تشريعات واضحة تنظم حقهن في المعاش بعد وفاة الأب.

ومع ذلك، فإن صرف المعاش لا يتم تلقائيا، بل يخضع لضوابط وشروط نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وفي هذا الصدد، يحدد القانون عددا من الحالات التي تتيح للابنة الاستفادة من معاش والدها، سواء كانت غير متزوجة أو سبق لها الزواج، وفقا لظروفها الاجتماعية والصحية.

وتقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بدراسة كل حالة بعناية لضمان توجيه المعاش للمستحقين الفعليين.

وفيما يلي أبرز الحالات التي يجوز فيها صرف المعاش للابنة:

- الفتاة غير المتزوجة (العزباء):

يحق لها صرف معاش والدها طالما لم تدخل في علاقة زواج.

- المطلقة أو الأرملة غير العاملة:

تصرف لها مستحقات والدها بشرط ألا يكون لديها مصدر دخل ثابت.

- المنفصلة قانونيًا دون طلاق رسمي:

إذا كانت الابنة في نزاع قضائي مع زوجها وأثبتت حاجتها، يمكن دراسة صرف المعاش مؤقتا حتى صدور حكم نهائي.

- الابنة من ذوي الهمم أو غير القادرات على العمل:

تستمر في الحصول على المعاش حتى في حال زواجها أو توافر دخل بسيط، مراعاة لوضعها الخاص.

- الطالبة الجامعية:

تستمر في صرف المعاش حتى انتهاء الدراسة أو بلوغ السن القانوني المحدد، أيهما أقرب.

- عدم الجمع بين المعاش والدخل الوظيفي:

لا يجوز للابنة الجمع بين معاش والدها ودخل من وظيفة حكومية أو خاصة إذا تجاوز الدخل الحد المسموح به قانونا، ويُصرف لها الفرق فقط إن كان المعاش أعلى.

ويأتي هذا القانون ضمن خطوات الدولة لتحديث المنظومة التأمينية وتوفير حماية اجتماعية عادلة وشاملة، من خلال توحيد التشريعات السابقة في قانون واحد يعكس فلسفة جديدة في التعامل مع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

أهداف قانون التأمينات الجديد

يعتمد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على نظام المزايا المحددة، الذي يربط بين قيمة المعاش ومدى مساهمة المؤمن عليه خلال فترة عمله، ويقوم على أسلوب التمويل الجزئي لمعاشات الشيخوخة والعجز والوفاة.

ومن أبرز أهداف القانون:

- توحيد قوانين التأمين الاجتماعي السابقة في قانون موحد.

- ضمان العدالة بين العاملين في القطاعين العام والخاص.

- ربط قيمة المعاش بعدد سنوات الاشتراك والأجر التأميني.

أما عن شروط حصول الابن على معاش والده المتوفى، فنصت المادة 100 من قانون التأمينات الجديد على عدد من الشروط التي يجب توافرها لحصول الابن على معاش والده، أبرزها: ألا يكون قد بلغ 21 عاما.

ويستثنى من هذا الشرط الفئات التالية:

1. العاجز عن الكسب بسبب حالة صحية أو إعاقة.

2. الطالب المنتظم في الدراسة حتى البكالوريوس أو الليسانس، بشرط ألا يتجاوز عمره 26 عاما وألا يعمل.

3. الحاصل على مؤهل نهائي دون عمل أو مزاولة مهنة، بشرط:

عدم تجاوز 26 عاما إذا كان حاصلا على مؤهل جامعي.

أو 24 عاما إذا كان حاصلا على مؤهل دون الجامعي.