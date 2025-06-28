قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رشا عبدالعال: 30 يونيو آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية
معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. خطوات سهلة للإشتراك
اتفاق سلام هش بين الكونغو ورواندا برعاية أمريكية: إنجاز سياسي أم صفقة اقتصادية عابرة؟
مدير الوكالة الذرية يعترف: لا نعرف مكان اليورانيوم المخصب لدى إيران
روسيا: إسقاط 31 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل
شاهد أول ظهور لـ علي شمخاني بعد أنباء مقتله خلال العدوان الإسرائيلي ضد إيران
حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة وسر السؤال المفبرك في التاريخ| فيديو
متى يحق للابنة الحصول على معاش والدها المتوفى.. وهل يؤثر الزواج على الصرف؟| تفاصيل
كندا تبدأ في تحصيل ضريبة الخدمات الرقمية من شركات الإنترنت الكبرى
موعد مباراة تشيلسي وبنفيكا في كأس العالم للأندية
قبل عرضه غدا.. التفاصيل الكاملة لمسلسل مملكة الحرير
إشادات واسعة بتسلم أبو العينين رئاسة البرلمان الأورومتوسطي.. خطوة تعزز مكانة مصر في المشهد الإقليمي والدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

متى يحق للابنة الحصول على معاش والدها المتوفى.. وهل يؤثر الزواج على الصرف؟| تفاصيل

متى يحق للابنة الحصول على معاش والدها المتوفى؟
متى يحق للابنة الحصول على معاش والدها المتوفى؟
ياسمين القصاص

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها العديد من الأسر المصرية، تبرز منظومة التأمينات الاجتماعية كإحدى الركائز الأساسية في تحقيق الأمان المادي والاستقرار النفسي، خاصة بعد فقدان عائل الأسرة.

 وتعد فئة البنات من أبرز الفئات التي تحرص الدولة على حمايتها من خلال تشريعات واضحة تنظم حقهن في المعاش بعد وفاة الأب

ومع ذلك، فإن صرف المعاش لا يتم تلقائيا، بل يخضع لضوابط وشروط نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وفي هذا الصدد، يحدد القانون عددا من الحالات التي تتيح للابنة الاستفادة من معاش والدها، سواء كانت غير متزوجة أو سبق لها الزواج، وفقا لظروفها الاجتماعية والصحية. 

وتقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بدراسة كل حالة بعناية لضمان توجيه المعاش للمستحقين الفعليين.

وفيما يلي أبرز الحالات التي يجوز فيها صرف المعاش للابنة:

 - الفتاة غير المتزوجة (العزباء):
يحق لها صرف معاش والدها طالما لم تدخل في علاقة زواج.

 - المطلقة أو الأرملة غير العاملة:
تصرف لها مستحقات والدها بشرط ألا يكون لديها مصدر دخل ثابت.

 - المنفصلة قانونيًا دون طلاق رسمي:
إذا كانت الابنة في نزاع قضائي مع زوجها وأثبتت حاجتها، يمكن دراسة صرف المعاش مؤقتا حتى صدور حكم نهائي.

 - الابنة من ذوي الهمم أو غير القادرات على العمل:
تستمر في الحصول على المعاش حتى في حال زواجها أو توافر دخل بسيط، مراعاة لوضعها الخاص.

 - الطالبة الجامعية:
تستمر في صرف المعاش حتى انتهاء الدراسة أو بلوغ السن القانوني المحدد، أيهما أقرب.

 - عدم الجمع بين المعاش والدخل الوظيفي:
لا يجوز للابنة الجمع بين معاش والدها ودخل من وظيفة حكومية أو خاصة إذا تجاوز الدخل الحد المسموح به قانونا، ويُصرف لها الفرق فقط إن كان المعاش أعلى.

ويأتي هذا القانون ضمن خطوات الدولة لتحديث المنظومة التأمينية وتوفير حماية اجتماعية عادلة وشاملة، من خلال توحيد التشريعات السابقة في قانون واحد يعكس فلسفة جديدة في التعامل مع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

أهداف قانون التأمينات الجديد

يعتمد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على نظام المزايا المحددة، الذي يربط بين قيمة المعاش ومدى مساهمة المؤمن عليه خلال فترة عمله، ويقوم على أسلوب التمويل الجزئي لمعاشات الشيخوخة والعجز والوفاة.

ومن أبرز أهداف القانون:
 - توحيد قوانين التأمين الاجتماعي السابقة في قانون موحد.
 - ضمان العدالة بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
 - ربط قيمة المعاش بعدد سنوات الاشتراك والأجر التأميني.

أما عن شروط حصول الابن على معاش والده المتوفى، فنصت المادة 100 من قانون التأمينات الجديد على عدد من الشروط التي يجب توافرها لحصول الابن على معاش والده، أبرزها: ألا يكون قد بلغ 21 عاما.

ويستثنى من هذا الشرط الفئات التالية:
   1.    العاجز عن الكسب بسبب حالة صحية أو إعاقة.
   2.    الطالب المنتظم في الدراسة حتى البكالوريوس أو الليسانس، بشرط ألا يتجاوز عمره 26 عاما وألا يعمل.
   3.    الحاصل على مؤهل نهائي دون عمل أو مزاولة مهنة، بشرط:
عدم تجاوز 26 عاما إذا كان حاصلا على مؤهل جامعي.
أو 24 عاما إذا كان حاصلا على مؤهل دون الجامعي.

المعاشات معاش الوالد حصول الإبنة معاش الوالد حق الإبنة بمعاش الوالد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 28-6-2025.. وعيار 21 يهبط لهذا المستوى

رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل

فضح محاباة أمريكا لـ إسرائيل.. رئيس الاستخبارات السعودية السابق: لن أزور أمريكا حتى يرحل ترامب

كأس العالم للأندية

MBC مصر تنقل 5 مواجهات نارية من دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي

مصطفى بكري

مصطفى بكري: أتمنى من رئيس الوزراء سحب مشروعه فيما يخص الايجار القديم

شعار الزمالك

الزمالك يفتح باب التفاوض مع مهاجم شولسك البولندي

الإيجار القديم

قبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسميا

ترشيحاتنا

جوجل

بسبب تآكل الزيارات… جوجل تقدم نظاما جديدا لأصحاب المواقع لزيادة أرباحهم

سامسونج

سامسونج تستبدل قلم S Pen ببطارية أكبر.. كيف تكون النتيجة؟

هاتف Mix Flip 2

شاومي تطلق هاتف Mix Flip 2 بمواصفات رائدة وبطارية عملاقة

بالصور

دراسة تكشف فائدة جديدة غير متوقعة لفيتامين "سي"

كيف يعمل فيتامين سي على مستوى الجينات؟
كيف يعمل فيتامين سي على مستوى الجينات؟
كيف يعمل فيتامين سي على مستوى الجينات؟

الكلية الفنية العسكرية توقع عقدى إتفاق مع شركتين لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والمنشآت المالية

صورة من توقيع العقد
صورة من توقيع العقد
صورة من توقيع العقد

بعد التحذير من الكتافست.. مسكنات الألم تحت المجهر: أضرار صادمة للإفراط في تناولها

أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست
أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست
أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست

المشروب الذهبي.. فوائد مذهلة لشرب الكركم وطرق غير تقليدية لتناوله

فوائد شرب الكركم
فوائد شرب الكركم
فوائد شرب الكركم

فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لا أجد فى الأكل متعة.. سعادتي تتحقق بالحفاظ على رشاقتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد