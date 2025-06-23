طريقة دفع فاتورة عداد المياه أونلاين

في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتسهيل الخدمات الحكومية، أصبحت عملية الاستعلام عن فاتورة المياه وسدادها إلكترونيا أكثر سهولة وسرعة، دون الحاجة للذهاب إلى فروع شركات المياه أو الوقوف في طوابير التحصيل.

فاتورة عداد مياه

وأتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين عدة طرق لدفع الفواتير أونلاين، سواء عبر الموقع الرسمي أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، وفي مقدمتها تطبيق “125”.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

يمكن الاستعلام عن الفاتورة بسهولة باستخدام رقم العداد المكون من 14 رقما، وذلك كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة المياه التابع لها محل السكن.

إدخال رقم العداد في الخانة المخصصة.

الضغط على خيار “بحث”.

ستظهر الفاتورة بكامل تفاصيلها، متضمنة المبلغ المستحق وتاريخ السداد.

خدمات تطبيق شركة المياه 2024

أطلقت الشركة القابضة تطبيقا حديثا يقدم عددا من الخدمات الذكية، من أبرزها:

تنبيهات فورية عن مواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة.

متابعة أخبار ومعلومات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

إرسال الشكاوى والملاحظات مدعومة بالصور وتحديد الموقع الجغرافي.

خاصية “ارسل اقتراحك” لتحسين مستوى الخدمة.

سداد الفواتير مباشرة من التطبيق باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية.

نصائح لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الشبكات.

الاستعلام عن الفاتورة عبر تطبيق “قراءتي”

يوفر تطبيق “قراءتي” وسيلة أخرى للاستعلام عن فاتورة المياه، عبر الخطوات التالية:

الدخول على التطبيق وتحديد المنطقة الجغرافية.

إدخال اسم المشترك كما هو مدون على الفاتورة.

الضغط على زر “بحث”.

ستظهر كافة تفاصيل الفاتورة الشهرية.

كيفية حساب وسداد فاتورة المياه إلكترونيا

من خلال موقع الشركة القابضة لمياه الشرب، يمكن استخدام خدمة “احسب فاتورتك بنفسك” عبر إدخال كمية الاستهلاك الفعلي.

وبعدها يمكن اختيار خدمة “دفع الفواتير” واستكمال خطوات السداد بطريقة آمنة.

وسائل دفع الفاتورة عبر الموبايل

وفرت الشركة عدة وسائل إلكترونية سهلة لدفع الفواتير، منها:

تطبيق 125-HCWW المتاح على Android وiOS.

تطبيقات الدفع: خالص، أمان، فوري، سهل (للقاهرة والإسكندرية).

الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

خطوات الدفع عبر تطبيق 125

للدفع من خلال تطبيق “125”، اتبع ما يلي:

1. تحميل التطبيق من Google Play أو App Store.

2. إنشاء حساب جديد بالبيانات الشخصية.

3. اختيار الشركة التابع لها محل السكن.

4. إدخال رقم السداد الإلكتروني المدون على الفاتورة.

5. مراجعة قيمة الفاتورة ثم الدفع باستخدام بطاقة بنكية.