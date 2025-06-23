مفاجأة للموظفين بإجازة رأس السنة الهجرية و 30 يونيو

يترقب الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص موعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1447 هجريا، والتي تحل هذا العام في نهاية يونيو، وسط مفاجأة سارة تمثلت في ترحيل الإجازة إلى نهاية الأسبوع، ما يمنح المواطنين عطلة طويلة ومتواصلة.

اجازه

إجازة رأس السنة الهجرية 1447

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاعين العام والخاص، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447 هـ، وذلك بدلا من التاريخ الميلادي الفعلي لأول محرم، على أن يحدد وفق الرؤية الشرعية.

وبذلك يحصل الموظفون على عطلة نهاية أسبوع ممتدة تشمل الخميس 26 والجمعة 27 والسبت 28 يونيو، في فرصة للراحة والاستجمام قد يفضل خلالها البعض السفر أو قضاء وقت مع العائلة.

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025

وفي سياق متصل، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بترحيل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو لتكون يوم الخميس 3 يوليو 2025 بدلا من موعدها الأصلي يوم الاثنين 30 يونيو، ضمن سياسة الحكومة بترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، بهدف منح المواطنين فترات راحة ممتدة.

وبذلك يحصل العاملون بالدولة على عطلة طويلة أخرى تشمل الخميس 3 والجمعة 4 والسبت 5 يوليو، ما يضيف مزيدا من المرونة في خطط المواطنين لقضاء الإجازات أو الاستفادة من العطلات الممتدة.

تعطيل العمل بالبنوك يوم 26 يونيو

من جانبه، أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الخميس 26 يونيو 2025، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وأوضح البنك في بيان رسمي أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الأحد 29 يونيو 2025.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025

ومع حلول النصف الثاني من العام، لم يتبق سوى عدد محدود من الإجازات الرسمية التي ينتظرها المواطنون، وتشمل:

الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية

الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو (تم ترحيلها إلى 3 يوليو)

الأربعاء 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو

الخميس 4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف

الإثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة



وتأتي هذه الإجازات الرسمية المتتالية في توقيت مثالي للكثير من المواطنين، حيث تمثل فرصة للراحة، كما تدعم حركة السياحة الداخلية والأنشطة الترفيهية.