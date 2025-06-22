أحدث صور لـ دونجا من إجازته الصيفية

شارك نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متابعيه بصوره عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام أثناء قضاؤه لإجازته الصيفية، مستمتعا بالأجواء.

وبذكر القلعة البيضاء، نجد أن المدرب البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني السابق لمنتخبات البرتغال وكوريا الجنوبية والإمارات، اسمه يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عن اقترابه من تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك.

باولو بينتو ينفي ارتباطه بالزمالك

ورغم كثافة التقارير التي تحدثت عن مفاوضات جارية بين الطرفين، خرج بينتو لينفي بشكل قاطع تلك الأنباء، مؤكدًا في تصريحات إعلامية أنه "لم يتلقى أي اتصالات من إدارة الزمالك، سواء بشكل رسمي أو ودي أو حتى شفهياً".