72 ساعة إجازة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك.. مفاجأة هذا الأسبوع

يترقب الكثيرون موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447، والذي سيكون عطلة لموظفي الحكومة والطقاع الخاص ، إذ تعد هذه المناسبة من أهم الأعياد الدينية، ولكنها تشمل مفاجأة هذا العام.

إجازة رأس السنة الهجرية 2025

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن يوم الخميس 26 يونيو 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447 هـ، وذلك بدلًا من التاريخ الميلادي الفعلي الموافق لأول محرم، على أن تُحدد بداية الشهر وفقًا للرؤية الشرعية الرسمية.

وبذلك يحصل العاملون في الدولة على 3 أيام راحة متتالية تشمل الخميس 26 والجمعة 27 والسبت 28، وهو ما يمثل عطلة طويلة تمنح فرصة للراحة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447

ترحيل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بترحيل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، لتكون يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 بدلًا من موعدها الأصلي يوم الاثنين 30 يونيو، وذلك ضمن قرار الحكومة بترحيل الإجازات الرسمية في نهاية الأسبوع لتوفير فرص استراحة ممتدة للمواطنين.

وبذلك يحصل العاملون في الدولة على 3 أيام راحة متتالية تشمل الخميس 3 والجمعة 4 والسبت 5 يوليو، وهو ما يمثل عطلة طويلة تمنح فرصة للراحة.

وتعد هذه الإجازة مدفوعة الأجر وتشمل جميع العاملين في أجهزة الدولة من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كما أكد القرار على استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها المقررة دون تأجيل، وفقًا لما تحدده الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

بداية التقويم الهجري

وتم اعتماد الهجرة النبوية الشريفة كبداية للتقويم الإسلامي خلال خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليؤرخ بها المسلمون كل مناسباتهم الرسمية والدينية، ويعتمد هذا التقويم على الدورة القمرية وليس الشمسية، مما يجعل السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بـ11 يومًا تقريبًا.

ويتكون التقويم الهجري من 12 شهرًا قمريًا مرتبة كالتالي: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 في مصر

وفقًا لـ"أجندة العطلات الرسمية" المنشورة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية في مصر، فقد تقرر أن يكون يوم الخميس 26 يونيو 2025 هو موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هـ.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447

خريطة الإجازات الرسمية المتبقية في يونيو

وفقًا لأجندة الإجازات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، يشهد شهر يونيو الجاري إجازتين رسميتين مدفوعتي الأجر، تشمل كافة العاملين في الدولة بالقطاعين العام والخاص، وهما:

الخميس 26 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية.

الإثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

هاتان العطلتان الرسميتان تمنحان الموظفين فرصة للتقاط الأنفاس من زخم العمل، خاصة أن إجازة 30 يونيو تأتي في بداية الأسبوع، ما يعزز الشعور بعطلة ممتدة لبعض الموظفين.

الإجازات الأسبوعية خلال يونيو

بالإضافة إلى الإجازات الرسمية، توجد أيام عطلات أسبوعية ثابتة خلال شهر يونيو، والمحددة بيومي الجمعة والسبت، والتي تشمل التواريخ التالية:

الجمعة والسبت 27 و28 يونيو

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

مع بلوغ منتصف عام 2025، يصبح الموظفون على موعد مع عدد أقل من الإجازات الرسمية المتبقية في النصف الثاني من العام، والتي تأتي على النحو التالي:

الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو: عيد الثورة.

الخميس 4 سبتمبر: عيد المولد النبوي الشريف.

الإثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.