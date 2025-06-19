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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447.. اعرف هتبقى يوم إيه

السنة الهجرية 1447
السنة الهجرية 1447
إيمان طلعت

موعد اجازة رأس السنة الهجرية، ايام قليلة وتهل علينا رأس السنة الهجرية، ويكثر البحث عن إجابة سؤال: موعد اجازة رأس السنة الهجرية ومتى رأس السنة الهجرية 2025؟ ونرصد في هذا التقرير موعد رأس السنة الهجرية وأهم ما يتعلق بها في الشريعة الإسلامية.

موعد اجازة رأس السنة الهجرية 

وأعلن موقع رئاسة الجمهورية أن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هـ ستوافق يوم الخميس 26 يونيو 2025، وتعتبر عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في مؤسسات الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

متى رأس السنة الهجرية 2025؟ 

وللإجابة عن سؤال: متى رأس السنة الهجرية 2025؟ ينبغي أن نشير إلى موعد استطلاع هلال شهر المحرم، والذي من المقرر أن تستطلعه دار الإفتاء المصرية يوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة، الموافق يوم الجمعة 5 يوليو 2024.

رأس السنة الهجرية

وأكدت دار الإفتاء أن التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية جائزة شرعًا ولا بدعة فيها.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه يجوز التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية، ويستحب الإكثار في هذا الشهر من الصوم.

واستشهدت دار الإفتاء بما روي عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم.

وقالت: "وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر محرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة؛ يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (7/ 268، ط. دار المعرفة): [وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أي التأريخ بالهجرة- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ] اهـ".

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