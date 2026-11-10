الأهلي هو السبب.. نور الدين بن زكري يتحدث عن تراجع مستوى منصف بقرار

أكد الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني السابق لفريق الشباب السعودي، أن تراجع مستوى مواطنه منصف بقرار لاعب النادي الأهلي يعود إلى الحالة الفنية غير الجيدة التي يمر بها الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية.

وأوضح بن زكري، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، أن أداء منصف بقرار لم يظهر بالشكل المنتظر، مشيرًا إلى أن تراجع المستوى العام للأهلي انعكس بصورة مباشرة على أداء اللاعب، مؤكدًا أن الظروف الفنية التي يمر بها الفريق تعد أحد الأسباب الرئيسية وراء ظهوره بمستوى أقل من المتوقع.