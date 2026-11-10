خلفًا لباسم علي.. 5 أسماء مرشحة لمنصب المدرب المساعد في منتخب مصر

كشف مصدر خاص داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن قائمة الأسماء المرشحة لتولي منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تعثر استمرار باسم علي في المنصب بسبب عدم حصوله على الرخصة التدريبية المطلوبة.

وأكد المصدر أن هناك 5 أسماء مطروحة حاليًا على طاولة المسؤولين باتحاد الكرة، لاختيار أحدهم والانضمام إلى الجهاز الفني بقيادة علي ماهر، استعدادًا للمرحلة المقبلة والاستحقاقات الدولية التي تنتظر المنتخب الوطني.

وضمت قائمة المرشحين كلًا من محمد عبد الواحد، وأحمد أيوب، ومحمود فايز، وسيد معوض، بالإضافة إلى وليد سليمان، في ظل رغبة المسؤولين في الاستقرار على اسم يمتلك الخبرات الفنية والقدرة على تقديم الإضافة المطلوبة للجهاز الفني.

محمد عبد الواحد وأحمد أيوب ضمن أبرز المرشحين

ويأتي محمد عبد الواحد ضمن الأسماء المطروحة، إلى جانب أحمد أيوب، الذي يمتلك خبرات سابقة في العمل داخل الأجهزة الفنية، وهو ما يجعله أحد الخيارات المتاحة أمام اتحاد الكرة.

كما يتواجد محمود فايز ضمن قائمة الترشيحات، مستفيدًا من خبراته السابقة في العمل الفني والتحليل، بجانب سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الذي يمتلك تجربة في المجال التدريبي.

وتضم القائمة أيضًا وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، والذي يُعد من الأسماء المطروحة لتولي المهمة خلال الفترة المقبلة.

اتحاد الكرة يحسم هوية المدرب المساعد الجديد

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات من جانب مسؤولي اتحاد الكرة لحسم هوية المدرب المساعد الجديد، والاستقرار على الاسم الذي سيكمل تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر.

ويأتي ذلك في إطار العمل على توفير الاستقرار للجهاز الفني بقيادة علي ماهر، ومنحه جميع العناصر التي تساعده على تنفيذ خطته الفنية، وتجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة، وسط ترقب للإعلان الرسمي عن القرار النهائي.