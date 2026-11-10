قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إغلاقه 3 أسابيع.. العراق يعيد فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران
8 اتهامات تهدد هيجسيث.. وزير دفاع أمريكا أمام الكونجرس تمهيدا لعزله
عقب تفعيل الإنذار المبكر.. السعودية تعلن زوال الخطر عن أبها وخميس مشيط
منى زكي عن علاقتها بـ أحمد حلمي: خايفة الناس يحسدهولي
ليس الاتحاد.. نادِ سعودي مهتم بالتعاقد مع إمام عاشور والأهلي يرحب
دعاء النوم.. بـ آية قرآنية واحدة يجعل الله لك حارسا من الملائكة
عبادة يتصدر الترشيحات.. الأهلي يقرر تجميد المفاوضات مع 3 مدافعين
نتائج الفريق ستتحسن.. حسين لبيب يعلن دعمه لمعتمد جمال في قيادة الزمالك
دعاء المغفرة وطلب العفو.. ردده في جوف الليل مهما بلغت ذنوبك ولا تيأس من رحمة الله
ترامب: 3 حاملات طائرات أمريكية بالشرق الأوسط في حالة استعداد قتالي كامل
اتفاق السلام بالكونغو يواجه تهديدا.. «إم 23» تتقدم نحو بلدة استراتيجية
منى زكي: اللي حصل في طالع نازل مش أقصى درجات انتقام الستات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خلفًا لباسم علي.. 5 أسماء مرشحة لمنصب المدرب المساعد في منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

كشف مصدر خاص داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن قائمة الأسماء المرشحة لتولي منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تعثر استمرار باسم علي في المنصب بسبب عدم حصوله على الرخصة التدريبية المطلوبة.

وأكد المصدر أن هناك 5 أسماء مطروحة حاليًا على طاولة المسؤولين باتحاد الكرة، لاختيار أحدهم والانضمام إلى الجهاز الفني بقيادة علي ماهر، استعدادًا للمرحلة المقبلة والاستحقاقات الدولية التي تنتظر المنتخب الوطني.

وضمت قائمة المرشحين كلًا من محمد عبد الواحد، وأحمد أيوب، ومحمود فايز، وسيد معوض، بالإضافة إلى وليد سليمان، في ظل رغبة المسؤولين في الاستقرار على اسم يمتلك الخبرات الفنية والقدرة على تقديم الإضافة المطلوبة للجهاز الفني.

محمد عبد الواحد وأحمد أيوب ضمن أبرز المرشحين

ويأتي محمد عبد الواحد ضمن الأسماء المطروحة، إلى جانب أحمد أيوب، الذي يمتلك خبرات سابقة في العمل داخل الأجهزة الفنية، وهو ما يجعله أحد الخيارات المتاحة أمام اتحاد الكرة.

كما يتواجد محمود فايز ضمن قائمة الترشيحات، مستفيدًا من خبراته السابقة في العمل الفني والتحليل، بجانب سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الذي يمتلك تجربة في المجال التدريبي.

وتضم القائمة أيضًا وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، والذي يُعد من الأسماء المطروحة لتولي المهمة خلال الفترة المقبلة.

اتحاد الكرة يحسم هوية المدرب المساعد الجديد

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات من جانب مسؤولي اتحاد الكرة لحسم هوية المدرب المساعد الجديد، والاستقرار على الاسم الذي سيكمل تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر.

ويأتي ذلك في إطار العمل على توفير الاستقرار للجهاز الفني بقيادة علي ماهر، ومنحه جميع العناصر التي تساعده على تنفيذ خطته الفنية، وتجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة، وسط ترقب للإعلان الرسمي عن القرار النهائي.

منتخب مصر باسم علي وليد سليمان سيد معوض علي ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

رئيس مجلس الوزراء

رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء

الطقس غدا

الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة تضرب بعض المحافظات

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

احمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يطلب 100 مليون جنيه للمشاركة في مشهد بمسلسل «عشماوي» مع محمد رمضان

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنوك المصرية

ارتفع من جديد .. سعر الريال السعودي وصل لكام في البنوك اليوم الإثنين؟

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يرتفع في مصر تزامنا مع الارتفاع العالمي.. وزيادة مفاجئة في عيار 21 و24 اليوم

أسعار الوقود اليوم في مصر 9 نوفمبر 2026.. البنزين والسولار والبوتاجاز

أسعار الوقود اليوم في مصر الآن .. البنزين والسولار والبوتاجاز

بالصور

منهم فاروق فلوكس ومدحت العدل وآسر ياسين.. تعرف على تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

تحذيرات ابل

99 دولة تحت التهديد.. ماذا يحدث لمستخدمي آيفون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد