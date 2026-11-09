منتخب مصر 2010 يختتم استعداداته لمواجهة تونس.. ويتفقد الملعب الأولمبي قبل ضربة البداية

اختتم منتخبنا الوطني، مواليد 2010، ومدربه عبدالستار صبري، تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره التونسي، غدًا، في افتتاح مشواره بتصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين 2027.

وسبق المران الختامي قيام الجهاز الفني ولاعبي المنتخب بمعاينة أرضية الملعب الأولمبي بمدينة سوسة، الذي يستضيف مواجهة غد، إلى جانب القيام بجولة تفقدية للتعرف على مرافق الملعب والاطمئنان على جاهزيته لاستضافة اللقاء.

وفي سياق متصل، حرص الدكتور علاء عبد العزيز، رئيس بعثة المنتخب، على عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران الأخير، وجه خلالها رسالة تحفيزية، طالبهم فيها ببذل أقصى جهد خلال مواجهة تونس، وتقديم أداء قوي يليق باسم ومكانة الكرة المصرية، وأكد رئيس البعثة ثقته الكاملة في إمكانات وقدرات الجهاز الفني واللاعبين، وقدرتهم على الظهور بصورة مشرفة وتحقيق أول أهداف المنتخب في التصفيات، والمتمثل في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين 2027.