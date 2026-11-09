كواليس رحيل باسم علي عن الجهاز الفني لمنتخب مصر

كشفت كواليس اختيار ورحيل باسم علي عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، أن علي ماهر، المدير الفني للفراعنة، تمسك بوجوده ضمن الجهاز المعاون خلال الاجتماع الذي جمعه بخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة.

وشهد الاجتماع طرح اسم محمد عبد الواحد للتواجد ضمن الجهاز المعاون، إلا أن علي ماهر تمسك باختيار باسم علي للعمل معه.

وعقب ذلك، عرض خالد الدرندلي الأمر على هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، الذي أكد أن اختيار أفراد الجهاز المعاون حق أصيل للمدير الفني، ومن حقه الاستعانة بالعناصر التي يرغب في وجودها.

وبناءً على ذلك، تم الاستقرار على انضمام باسم علي للجهاز الفني، قبل أن تظهر المفاجأة اليوم، وقبل انطلاق التدريبات، خلال مراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بأفراد الجهاز.

حيث تبين، وفقًا للاشتراطات المنظمة، عدم استيفاء باسم علي الشروط المطلوبة للتواجد في منصبه بالجهاز الفني للمنتخب، بسبب حصوله على الرخصة التدريبية C، التي لا تمنحه الأحقية في شغل هذا المنصب وفقًا للضوابط المطلوبة.

وبذلك انتهى الأمر برحيل باسم علي عن الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل بداية مهمته رسميًا



