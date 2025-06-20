موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. 3 أيام متواصلة

يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد إجازة رأس السنة الهجرية للعام 1447 هجريا، والتي تأتي هذا العام في توقيت يمنح العاملين في القطاعين العام والخاص عطلة ممتدة لثلاثة أيام، تتيح لهم التقاط الأنفاس بعد موسم طويل من الإجازات والأعياد.



تعد رأس السنة الهجرية من المناسبات الدينية الرسمية التي يحصل فيها العاملون في الدولة على عطلة مدفوعة الأجر، احتفالا بذكرى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهي بداية التقويم الإسلامي المعتمد حتى اليوم.



الخميس 26 يونيو.. عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية



بحسب الحسابات الفلكية والتقويم الهجري الرسمي، فقد تقرر أن يكون يوم الخميس 26 يونيو 2025 هو أول أيام شهر المحرم لعام 1447 هجريا، وبالتالي فإن هذا اليوم سيكون عطلة رسمية لجميع العاملين في الدولة بموجب قرار مجلس الوزراء.



وتشمل الإجازة العاملين في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مما يجعل الخميس 26 يونيو عطلة مدفوعة الأجر على مستوى الجمهورية، وفق ما أعلنته بوابة رئاسة الجمهورية عبر أجندة العطلات الرسمية للعام 2025.



3 أيام متواصلة من الإجازات للموظفين



مع حلول رأس السنة الهجرية يوم الخميس، يستمتع الموظفون بعطلة طويلة تمتد لثلاثة أيام متتالية، تبدأ من الخميس وحتى السبت (26 و27 و28 يونيو)، حيث يلي الإجازة عطلتان أسبوعيتان رسميتان هما الجمعة والسبت، ما يمنح فرصة للراحة أو السفر أو قضاء الوقت مع العائلة.



بداية التقويم الإسلامي وتاريخ الهجرة النبوية



تعود بداية استخدام التقويم الهجري إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب، الذي قرر اعتماد الهجرة النبوية الشريفة كنقطة بداية للتقويم الإسلامي. ويعتمد هذا التقويم على الدورة القمرية، ويتكون من 12 شهرا تبدأ بمحرم وتنتهي بذي الحجة، ما يجعله أقصر من السنة الميلادية بحوالي 11 يوما.



عطلتان رسميتان في نهاية يونيو



لا تقتصر العطلات الرسمية في يونيو الجاري على رأس السنة الهجرية، بل يشهد الشهر أيضا إجازة رسمية أخرى يوم الإثنين 30 يونيو 2025، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ما يمنح الموظفين عطلتين رسميتين خلال نفس الأسبوع.



ويتيح هذا التتابع في العطلات الرسمية فرصة للراحة من ضغط العمل، ويزيد من الإقبال على الرحلات القصيرة أو الأنشطة العائلية خلال هذه الفترة.



الإجازات الرسمية المتبقية في 2025



بخلاف إجازتي 26 و30 يونيو، تبقى عدة مناسبات رسمية أخرى خلال ما تبقى من عام 2025، تشمل:

• الأربعاء 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو

• الخميس 4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف

• الإثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر)