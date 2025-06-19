للموظفين والقطاع الخاص.. 4 أيام إجازة رسمية بأمر الحكومة

يترقب الجميع موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 وكذلك موعد إجازة 30 يونيو، حيث أعلن رئيس الوزراء رسمياً اليوم عن قرارين بالإجازة لكل العاملين بالقطاع الحكومي و الخاص.

٤ أيام إجازة رسمية

بحسب بيان الحكومة الرسمي فقد تم ارجاء الـإجازات إلى أيام الخميس من الأسبوع حتى يستطيع الموظفون والكثير من العاملين بالقطاع الخاص الاستفادة من يومين اجازة متتاليين ، وبذلك تصبح الإجازات القادمة كما يلي ..

الخميس ٢٦ يونيو إجازة رأس السنة الهجرية

الجمعة ٢٧ يونيو عطلة أسبوعية

الخميس ٣ يوليو إجازة ٣٠ يونيو

الجمعة ٤ يوليو عطلة أسبوعية

إجازة رأس السنة الهجرية 2025

ومن المقرر أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية 2025 يوم الخميس المقبل الموافق ٢٦ يونيو وهي إجازة رسمية للدولة بالكامل .

رئيس الوزراء يعلن إجازة رأس السنة الهجرية

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي ان يوم الخميس الموافق 26 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

رئيس الوزراء

موعد إجازة ٣٠ يونيو

أما بالنسبة ل إجازة ٣٠ يونيو فقد تم إعداد قرار رسمي بتأجيلها ليوم الخميس ٣ يوليو بدلا من يوم الأثنين ٣٠ يونيو .

إجازة ٣٠ يونيو امتى ؟

أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، بدلاً من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.