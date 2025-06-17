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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إجازة رأس السنة الهجرية 2025 يومان أم ثلاثة؟.. الإفتاء تحددها الأربعاء

اجازة راس السنة الهجرية
اجازة راس السنة الهجرية
أمل فوزي

يبحث الكثيرون الآن عن موعد اجازة راس السنة الهجرية 2025 م، كإحدى العطلات الرسمية ، التي يتخذون منها فرصة للراحة من العمل والجلوس مع العائلة، أو حتى إعادة ترتيب أولوياتهم وإنجاز أعمالهم المتأخرة ، وأيًا كان الأسباب يظل السؤال عن موعد اجازة راس السنة الهجرية 2025 م، مطروحًا وبقوة إلى اليوم الأول من محرم إذا لم يكن إجازة .

راس السنة الهجرية 2025

تحدد دار الإفتاء المصرية موعد راس السنة الهجرية 1447 - 2025 م،، من خلال استطلاع هلال شهر المحرم وهو أول شهور العام الهجري الجديد 1447، وذلك بعد غروب شمس  يوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1446هـ، و25 يونيو 2025 م.

 فإذا كان شهر ذي الحجة 29 يومًا يكون الخميس الموافق 26 يونيه 2025 م هو  أول أيام شهر المحرم وبداية السنة الهجرية، إما إذا تحقق لديها أن شهر ذي الحجة الهجري 30 يومًا، فإنه يكون الخميس 26 يونيه 2025م هو آخر أيام العام الهجري 1446، والجمعة الموافق 27 يونيه 2025 م هو أول أيام شهر المحرم وبداية السنة الجديدة 1447هـ أي راس السنة الهجرية 2025.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية، هي المنوط بها تحديد موعد راس السنة الهجرية 2025 م، وبداية الشهور الهجرية كافة من خلال استطلاعها هلال الشهر الهجري، عن طريق لجانها الشرعية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

اجازة راس السنة الهجرية 2025

تأتي اجازة راس السنة الهجرية 2025 م ضمن الإجازات الدينية الرسمية بالنصف الثاني لعام 2025 ، ومن المقرر أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1447 هجريًا يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، حيث تُعدّ الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حدثًا محوريًا هامًا في تاريخ البشرية جميعًا، ولم تكن مجرد انتقال جغرافي من مكان لآخر، بل كانت نقطة تحول جوهرية رسمت مسار الدعوة الإسلامية ومهدت لقيام الدولة الإسلامية، في الأول من محرّم من كل عام هجري.

وتكون إجازة رأس السنة الهجرية 2025 مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

رأس السنة الهجرية

وكان قد تم  اعتماد الهجرة كبداية للتقويم الإسلامي في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويتكوّن التقويم الهجري من 12 شهرًا قمريًا، أي أنه يعتمد على حركة القمر وليس الشمس، مما يجعل السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بحوالي 11 يومًا، وأشهره بالترتيب هي: محرّم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوّال، ذو القعدة، وذو الحجة.

دعاء دخول السنة الهجرية الجديدة

1.اللهم مع دخول السنة الهجرية الجديدة، نسألك اللهم ما قسمت في هذا السنة من خير وبركة، وسعادة، وسعة رزق، واستجابة دعاء فاجعل لنا ووالدينا منه أوفر الحظ.

2. اللهم في بداية هذه السنة الهجرية الجديدة نسألك فرجا لجميع همومنا و تحقيقا لآمالنا واستجابة لجميع دعواتنا وشفاء لمرضانا ورحمة لمواتنا، وتوفيقا من عندك وبداية خير للجميع.

3. اللهم اغفر لي ذنوب فعلتها في عام مضى واصلح نفسي واسترني واكرمني في العام الجديد واجعله بداية هداية ونور وسرور وفرج يا رب العالمين.

4. عام مضى وانقضى بأفراحه وأحزانه بأرباحه وخسائره براحته وتعبه بآماله وآلامه ليس لنا فيه إلا ما زرعنا لنحصده غدا بإذن الله خيرا .

5. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها.

6. اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.

7. اللهم مع بداية السنة الهجرية الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي لا يمسهما الحزن ولا الضرر.

8. اللهم في هذه السنة الهجرية الجديدة أفرح قلوبنا، وأغسل أحزاننا وهمومنا، وأغفر ذنوبنا وخطايانا، وأشفي مرضانا، وأرحم موتانا وموتى المسلمين.

9. يا رب أستودعك امي وابي وكل احبابي وأيامي القادمة فاجعلھا حامله الخير و الفرح و التوفيق يارب.

10. اللهم اجعله عام خير وبركة اجعله بداية الإنجاز وتحقيق الأهداف تجاوز الناس المحبطة والسيئة وانظر للأمام نظرة انتصار.

11. مع بداية أول أيام العام الجديد اللهم ارزقنا فيه الخير والفلاح والنجاح وصلاح القلب والنفس والحال.

12. اللهم اجعل عامنا الجديد عام خير و أمن و بداية نهضة للأمة الإسلامية والعربية يا رب العالمين اللهم حقق في هذا العام كل أمانينا و زد في ايماننا و أعنا على طاعتك ووفقنا يا رب واصلح قلوبنا وحقق احلامنا.
13. اللهم اكتب لعائلتي واصدقائي واحبتي خير الاقدار في بداية السنة الجديدة واجعلهم في ودائعك يا من لا تضيع ودائعه.

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