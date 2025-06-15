قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لليوم الثاني على التوالي.. المقاومة الفلسطينية تنفذ كمينا مركبا للاحتلال في غزة
مؤتمر نيويورك في مهب الريح| حلم الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتبدد على أعتاب الصراع الإيراني الإسرائيلي.. فهل يتحقق؟
أسعار الذهب اليوم الإثنين 16-6-2025 في مصر
أخبار التوك شو| أحمد موسى: إيران لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم.. الجيش الإيراني: لدينا بنك أهداف لضرب إسرائيل
سعر الذهب الآن عيار 21 في مصر بدون مصنعية الإثنين 16 يونيو
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 16 يونيو 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
تليفونك بيراقبك.. كيف تجمع أدوات الذكاء الاصطناعي بياناتك؟
رغم رفع العرض المالي.. إعلامي: الزمالك غاضب من محمد شريف
الخارجية الروسية: المستشار الألماني يعرف أخبار العالم من صحيفة العام الماضي
تحذير من تحركات إسرائيلية مشبوهة.. وأحمد موسى: لن نسمح بإعادة سيناريو 2011 في مصر
الصحة الإيرانية: 224 قتيلاً و1,277 جريحًا منذ بدء الضربات الإسرائيلية
لو هتشتري شقة.. طريقة التسجيل بالشهر العقاري 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تهنئة السنة الهجرية الجديدة.. 5 رسائل لمديرك و40 للأهل والأصدقاء

تهنئة السنة الهجرية الجديدة
تهنئة السنة الهجرية الجديدة
أمل فوزي

لعل تهنئة السنة الهجرية الجديدة 1447 تعد من المناسبات الدينية المطروحة الآن وبقوة وقد شد العام الهجري 1446 رحاله وها هو يجمع أيامه الأخيرة من شهر ذي الحجة الهجري، لذا حان وقت تهنئة السنة الهجرية الجديدة 1447 ، التي يتبادلها المسلمون في هذه الأيام من باب الود والتراحم الذي أوصى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

تهنئة السنة الهجرية الجديدة

  • تهنئة من الأعماق مصحوبة بأريج الورد والود والمحبة والسلام أضعها بين أنامل أحبتي بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة.
  • كل عام وأنتم بخير سنة سعيدة عليكم يا رب.
  • كل عام وأنتم بخير بمناسبة رأس السنة الهجرية أعادها الله عليكم بالخير والحب والسلام.
  • بمناسبة رأس السنة الهجرية كل عام وأنتم بألف خير عسى أن تكون مليئة بالخير والبركة وأن يعم السلام على الجميع.
  • اللهم لا تطوي هذا العام الهجري إلا وقد سترت عيوبنا ومحوت سيئاتنا وقبلت توبتنا وفرجت همومنا واستجبت لدعوتنا وأصلحت أحوالنا وغفرت لموتانا وشفيت مرضانا.
  • اللهم اجعل العام الهجري الجديد نصر وعز وخير وفلاح ونجاح لي ولكم وجميع المسلمين كل عام وأنتم بخير.

رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية للمدير

  • يطيب لي أن أهنئ مديري في العمل بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، أتمنى أن يكون هذا العام الجديد عامًا من الصحة والسلامة والازدهار والنجاح لكم ولأفراد عائلاتكم.
  • بمناسبة السنة الجديدة، يسرني انتهاز هذه الفرصة لأقدم أطيب التهاني وأصدق التبريكات لمدير عملي ولجميع المسلمين في المنطقة.
  • مع حلول العام الجديد نقدم لمديرنا العزيز أجمل تهنئة رأس السنة الجديدة بأرق العبارات وأندى الكلمات، وعلى أثير المحبة، وخصائص التحيات، أهنئكم بهذه السنة الجديدة، ونسأله تعالى أن يجعلها سنة خير وتوفيق للجميع.
  • حضرة المدير أهنئكم بقدوم السنة الجديدة كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن تكون سنة خير علينا وعليكم وقلوبنا تنبض بحب الله.
  • تهنئة من القلب إلى مديري العزيز بمناسبة قدوم السنة الهجرية الجديدة، لأنكم كنتم سعادة سنة راحة وسعادة سنة قادمة، تمنياتي لكم بالخير والعطاء وسنة مليئة بالبسمة. 
  • مديري الكريم، أهنئكم بمناسبة السنة الجديدة، اسأل المولى جل في علاه أن يجعله عاماً أفضل مما مضى، اللهم اجعله عام فاتحة خير وسرور وسعادة على الأمة الإسلامية، واكتب لنا فيه أجمل الأقدار وأسعد الأوقات وصلاح الحال، كل عام وأنتم بألف خير.

رسائل تهنئة الأهل بالسنة الهجرية

  1. تهنئة خاصة لأهلي الأحباب الذين كلما رأيتهم حولي أستشعر الفرح والسرور والأمان والرضا، كل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.
  2. من الله علي إذ بلغني رأس السنة الهجرية وأنا برفقتكم يا أغلى الناس على القلب كل عام وأنتم بألف خير.
  3. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، عامًا جديدًا جميلًا أسأل الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات.
  4. أتمنى أن تكون أمامنا سنة هجرية إسلامية جديدة مجيدة ومبهجة ومزدهرة، وكل عام وأنتم جميعاً بخير.
  5. كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، وندعو الله -عز وجل- أن تظل أبواب السماء مفتوحة لمنحنا الرحمة والبركات طوال العمر.
  6. مع اقتراب رأس السنة الهجرية الجديدة أتوجه لكم بخالص المحبة والود والأمنيات بالخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.
  7. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وكم نرجو أن ننعم بالسلام الداخلي والتقوى والإخلاص لله.

تهنئة الأصدقاء بالسنة الهجرية

  • بأصدق الكلمات وأرق التهاني وأجمل التبريكات أرسل لك هذه العبارات بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، بكل الودّ والحبّ والدّعاء، بارك الله لك في أيامك ورزق أيّاماً أفضل وأوقاتاً أجمل.
  • مباركٌ للجميع قدوم العام الهجري الجديد، وأقول لكم في هذه السنة الهجرية الجديدة، أدام الله تعالى عليكم النّعم، ورزقكم من فضله، وحقّق لكم ما تريدون، وجعل جميع أحلامكم حقيقةً وواقع.
  • أتمنى لكم جميعاً سنة هجرية جديدة مزدهرة ومباركة، وأتمنى لكم عامًا ناجحًا ومثمراً، عام هجري سعيد.
  • كل عام وأنتم بخير أصدقائي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، وأعادها الله عليكم بما يسر قلوبكم ويجبر خواطركم ويسعدكم.
  • كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول رأس العام الهجري الجديد، وأعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات يا أغلى الناس على القلب.
  • أبارك لكم أحبتي جميعًا بحلول رأس السنة الهجرية جعله الله عامًا تزول به الهموم وتنفرج به الكرب.
  • زادكم الله أملًا مع حلول السنة الهجرية الجديدة وكل عام وأنتم بخير يا أغلى الناس على القلب.

تهنئة زملاء العمل بالسنة الهجرية

  1. زملاء العمل الكرام يسرني ويسعدني أن أهنئكم بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.
  2. كل عام وأنتم بخير سنة جميلة مليئة بالسعادة إن شاء الله.
  3. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة.. وهذه تهنئة مني لكم قبل الجميع، وحتى قبل بداية السنة الجديدة، ولكل من أقول لك كل عام وأنت بخير.
  4. أنا أهنيك إذا لم يهنئك أحد بهذه المناسبة.. أنا أقول لك كل عام وأنت بخير.
  5. بقدوم السنة الجديدة أهنئ جميع الأصدقاء وزملاء العمل، سائلاً المولى عز وجل أن يمتعكم بدوام الصحة والعافية وأن تكون سنة خير حافلة بالنجاح والإنجاز في حياتكم العامة والخاصة.
  6. بمناسبة قدوم السنة الجديدة أهنئ كل أصدقائي وزملائي بالعمل وصحبة أحلى أيام العمر، اسأل الله أن يدخلها عليكم على خير. بمناسبة حلول السنة الجديدة أهنئ جميع الكادر والموظفين بهذه المناسبة الكريمة، متمنيًا للجميع عامًا مليئًا بالخير والبركة والسعادة والصحة.
  7. يسرني أن أهنئ الموظفين في شركتنا بمناسبة حلول السنة الجديدة، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها سنة سعيدة مباركه لهم ولأحبتهم.
  8. الكادر وجميع الموظفين أحب أن أهنئكم بمناسبة السنة الجديدة، أعادها الله عليكم بالخير واليمن والمسرة. تهنئة خاصة من قلب خالص أبارك لكم أعزائي الموظفين بقدوم السنة الجديدة، جعلها الله سنة خير وبركة عليكم وعلينا وعلى المسلمين أجمعين.
  9. مدرائي الكرام وزملائي الموظفين يطيب لي أن أهنئكم بحلول السنة الهجرية الجديدة، جعلها الله سنة مباركة لكم ولأحبائكم، وكل عام وأنتم بخير.
  10. بمشاعر تلامس عنان السماء حبًا وودًا واحتراما وتقديرًا لحضراتكم أهنئكم بحلول السنة الجديدة وكل عام وأنتم بخير.
  11. إلى مدرائي الأعزاء ورفقاء العمل الأحباء، كل عام وأنتم بألف صحة وسلامه، وأسأل الله أن يجعل أيامكم أفراح وأن يعيده عليكم أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة أنتم ومن تحبون في أحسن حال.
  12. في السنة الهجرية الجديدة إلى من وهبنا العطاء بفكره ووقته نقول لك كل عام وأنت بألف بخير ومعنا وتحقق أمانيك وتتمتع بوافر الصحة والعطاء دومًا.
  13. زملاء العمل الكرام يسرني ويسعدني أن أهنئكم بمناسبة السنة الهجرية الجديدة كل عام وأنتم بخير سنة جميلة مليئة بالسعادة إن شاء الله.
  14. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة وهذه تهنئة مني لكم قبل الجميع.
  15. بقدوم السنة الجديدة أهنئ جميع الأصدقاء وزملاء العمل سائلًا المولى عز وجل أن يمتعكم بدوام الصحة والعافية وأن تكون سنة خير حافلة بالنجاح والإنجاز في حياتكم العامة والخاصة.
  16. بمناسبة قدوم السنة الجديدة أهنئ كل أصدقائي وزملائي بالعمل وصحبة أحلى أيام العمر، اسأل الله أن يدخلها عليكم على خير.
  17. بمناسبة حلول السنة الجديدة أهنئ جميع الكادر والموظفين بهذه المناسبة الكريمة، متمنيًا للجميع عاما مليئا بالخير والبركة والسعادة والصحة.
تهنئة السنة الهجرية الجديدة تهنئة السنة الهجرية السنة الهجرية الجديدة رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية للمدير رسائل تهنئة السنة الهجرية للمدير تهنئة السنة الهجرية للمدير رسائل تهنئة السنة الهجرية الجديدة رسائل تهنئة الأهل بالسنة الهجرية تهنئة الأصدقاء بالسنة الهجرية تهنئة زملاء العمل بالسنة الهجرية راس السنة الهجرية رأس السنة الهجرية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار حكومي بشأن الكهرباء.. مواعيد غلق المحلات والمولات رسميا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة رسميًا

رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة

الكهرباء

لا تخفيف للأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات والعقوبات المنتظرة للمخالفين

أرشيفية

تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

الكهرباء

تخفيض الإنارة وغلق المحال.. إجراءات الكهرباء لترشيد الاستهلاك ومواجهة فصل الصيف

رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟

رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

دراسة جدوى المشروعات.. انطلاق البرنامج التدريبي الثاني بوزارة الشباب والرياضة

الرخصة الدولية للذكاء الاصطناعي

الشباب تطلق الدورة الأولى لبرنامج "الرخصة الدولية للذكاء الاصطناعي"

محمد شريف

أمير هشام: غضب في الزمالك من محمد شريف

بالصور

كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته

كريم الحسيني وزوجته
كريم الحسيني وزوجته
كريم الحسيني وزوجته

طبيب يحذر: الاستحمام بماء ساخن يهدد حياتك

مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن

عادات يومية غير متوقعة قد تقودك للإصابة بالسرطان .. احذرها

عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان

شم الطعام قبل تناوله قد يكون سرّك لخسارة الوزن.. دراسة تكشف

فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله
فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله
فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله

فيديو

أسرار الجانب الخفي للشمس

كشف أسرار الجانب الخفي من الشمس

افخاي ادرعي

عينيه فضحته .. علامات الارتباك تظهر على أفيخاي أدرعي .. ماذا حدث؟

باسكال مشعلاني

حابين التريند .. باسكال مشعلاني تكشف حقيقة منشورها المثير للجدل| خاص

المتهم

معندوش رحمه.. القبض على جزار ذب.ح ماشية على سيارة بطريقة مخالفة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد