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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. باقي أقل من أسبوعين

موعد اجازة رأس السنة الهجرية
موعد اجازة رأس السنة الهجرية
أمل فوزي

يبحث الكثيرون الآن عن موعد اجازة رأس السنة الهجرية 1447 - 2025 م، كإحدى العطلات الرسمية ، التي يتخذون منها فرصة للراحة من العمل والجلوس مع العائلة، أو حتى إعادة ترتيب أولوياتهم وإنجاز أعمالهم المتأخرة ، وأيًا كان الأسباب يظل السؤال عن موعد اجازة رأس السنة الهجرية 1447 - 2025 م، مطروحًا وبقوة إلى اليوم الأول من محرم إذا لم يكن إجازة .

موعد اجازة رأس السنة الهجرية

تحدد دار الإفتاء المصرية موعد اجازة رأس السنة الهجرية 1447 - 2025 م،، من خلال استطلاع هلال شهر المحرم وهو أول شهور العام الهجري الجديد 1447، وذلك بعد غروب شمس  يوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1446هـ، و25 يونيو 2025 م، فإذا كان شهر ذي الحجة 29 يومًا يكون الخميس الموافق 26 يونيه 2025 م هو  أول أيام شهر المحرم وبداية السنة الهجرية، إما إذا تحقق لديها أن شهر ذي الحجة الهجري 30 يومًا، فإنه يكون الخميس 26 يونيه 2025م هو آخر أيام العام الهجري 1446، والجمعة الموافق 27 يونيه 2025 م هو أول أيام شهر المحرم وبداية السنة الجديدة 1447هـ.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية، هي المنوط بها تحديد موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1447، وبداية الشهور الهجرية كافة من خلال استطلاعها هلال الشهر الهجري، عن طريق لجانها الشرعية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

إجازة رأس السنة الهجرية

تأتي إجازة رأس السنة الهجرية 1447 - 2025 ضمن الإجازات الدينية الرسمية بالنصف الثاني لعام 2025 ، ومن المقرر أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1447 هجريًا يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، حيث تُعدّ الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حدثًا محوريًا هامًا في تاريخ البشرية جميعًا، ولم تكن مجرد انتقال جغرافي من مكان لآخر، بل كانت نقطة تحول جوهرية رسمت مسار الدعوة الإسلامية ومهدت لقيام الدولة الإسلامية، في الأول من محرّم من كل عام هجري.

وتكون إجازة رأس السنة الهجرية 2025 مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

رأس السنة الهجرية

وكان قد تم  اعتماد الهجرة كبداية للتقويم الإسلامي في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويتكوّن التقويم الهجري من 12 شهرًا قمريًا، أي أنه يعتمد على حركة القمر وليس الشمس، مما يجعل السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بحوالي 11 يومًا، وأشهره بالترتيب هي: محرّم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوّال، ذو القعدة، وذو الحجة.

دعاء دخول السنة الهجرية الجديدة

1.اللهم مع دخول السنة الهجرية الجديدة، نسألك اللهم ما قسمت في هذا السنة من خير وبركة، وسعادة، وسعة رزق، واستجابة دعاء فاجعل لنا ووالدينا منه أوفر الحظ.

2. اللهم في بداية هذه السنة الهجرية الجديدة نسألك فرجا لجميع همومنا و تحقيقا لآمالنا واستجابة لجميع دعواتنا وشفاء لمرضانا ورحمة لمواتنا، وتوفيقا من عندك وبداية خير للجميع.

3. اللهم اغفر لي ذنوب فعلتها في عام مضى واصلح نفسي واسترني واكرمني في العام الجديد واجعله بداية هداية ونور وسرور وفرج يا رب العالمين.

4. عام مضى وانقضى بأفراحه وأحزانه بأرباحه وخسائره براحته وتعبه بآماله وآلامه ليس لنا فيه إلا ما زرعنا لنحصده غدا بإذن الله خيرا .

5. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها.

6. اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.

7. اللهم مع بداية السنة الهجرية الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي لا يمسهما الحزن ولا الضرر.

8. اللهم في هذه السنة الهجرية الجديدة أفرح قلوبنا، وأغسل أحزاننا وهمومنا، وأغفر ذنوبنا وخطايانا، وأشفي مرضانا، وأرحم موتانا وموتى المسلمين.

9. يا رب أستودعك امي وابي وكل احبابي وأيامي القادمة فاجعلھا حامله الخير و الفرح و التوفيق يارب.

10. اللهم اجعله عام خير وبركة اجعله بداية الإنجاز وتحقيق الأهداف تجاوز الناس المحبطة والسيئة وانظر للأمام نظرة انتصار.

11. مع بداية أول أيام العام الجديد اللهم ارزقنا فيه الخير والفلاح والنجاح وصلاح القلب والنفس والحال.

12. اللهم اجعل عامنا الجديد عام خير و أمن و بداية نهضة للأمة الإسلامية والعربية يا رب العالمين اللهم حقق في هذا العام كل أمانينا و زد في ايماننا و أعنا على طاعتك ووفقنا يا رب واصلح قلوبنا وحقق احلامنا.
13. اللهم اكتب لعائلتي واصدقائي واحبتي خير الاقدار في بداية السنة الجديدة واجعلهم في ودائعك يا من لا تضيع ودائعه.

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