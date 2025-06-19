ويجز يتعاون مع علي العربي للمرة الثالثة في "وتر واحد"



يجتمع ويجز والمخرج علي العربي في للمرة الثالثة في فيلم روائي طويل يحمل عنوان "وتر واحد".

وتر واحد ثعد تجربة مختلفة تنقل الشراكة بينهما من الأغاني المصورة إلى شاشة السينما، بعد النجاح الواسع اللي حققته أغنية "عز العرب" بكأس العالم، وأغنية "بعودة يا بلادي" اللي لامست مشاعر الجمهور وسجلت ملايين المشاهدات

المخرج علي العربي، ارتبط اسمه بسينما القضايا والقصص الملهمة ، حيث قدم أفلام شاركت في أكتر من 85 مهرجان دولي منها فيلم “كباتن الزعتري” الذى نال إشادات نقدية واسعة وشارك في مهرجان كان ومهرجان صندانس السينمائي.



كما شارك في إنتاج العديد من الأفلام منهم "52 Blue Arze - Good bye Julia " وقد تم ترشيحهم لجائزة الأوسكار.