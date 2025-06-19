قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع تطوير ميناء الصيد برشيد ونبع الحمراء بوادي النطرون
وزير الخارجية يحذر من خطورة انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من الفوضى
محافظ القاهرة: أعلى قيمة للانتظار بشوارع القاهرة 10 جنيهات في الساعة الأولى
محافظ القاهرة: 10 جنيهات أعلى قيمة لساعة الانتظار بشوارع العاصمة
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بـ المنيا.. والمحافظ يهنئ الأوائل
الخارجية الفرنسي: التفاوض هو السبيل الوحيد لوضع حد لبرنامج إيران النووي
كان حلم.. محمد الشناوي يتحدث عن كواليس تصديه لتسديدة ميسي بمباراة إنتر ميامي
غش شاومينج وحوادث المراقبين| ماذا حدث بأول يومين بماراثون امتحانات الثانوية العامة؟
براءة إمام عاشور من تهمة سب جاره.. وتغريم الشاكي 20 ألف جنيه
اتصال مصري سلوفيني يؤكد عمق الشراكة وتنسيق الجهود لوقف التصعيد بالمنطقة
«الطاقة الذرية» تعلن معلومات أولية عن قصف مفاعل «خنداب» الإيراني |تفاصيل
وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها لوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قومية الغربية تعرض الطريق في افتتاح مهرجان فرق الأقاليم المسرحية الـ47

المهرجان الختامي لفرق الاقاليم
المهرجان الختامي لفرق الاقاليم
أحمد البهى

شهد مسرح السامر بالعجوزة، الأربعاء، العرض المسرحي "الطريق"، في افتتاح فعاليات الدورة السابعة والأربعين من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، والمقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، حتى 5 يوليو المقبل.

العرض لفرقة قومية الغربية، وشهده الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، سمر الوزير، مدير عام المسرح، ولفيف من المثقفين والنقاد والمسرحيين.

والعرض تأليف د. طارق عمار، إخراج أسامة شفيق، وتدور أحداثه في إطار تاريخي بمدينة طنطا، خلال بدايات حكم السلطان الظاهر بيبرس، المؤسس الفعلي لدولة المماليك. 

ويتناول الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر خلال تلك الفترة، مع إبراز التحديات التي واجهها كل من بيبرس والعارف بالله السيد أحمد البدوي، وطبيعة العلاقة التي جمعتهما، خاصة بعد أن تصل إلى السلطان شائعات عن نشاط دعاة الباطنية النزارية لاستعادة الخلافة الفاطمية والانقلاب عليه، وهو ما يدفعه إلى التحقيق في الأمر، وإجراء إصلاحات شاملة داخل الدولة.

كما يقدم العرض جانبا غير تقليدي من شخصية السيد أحمد البدوي، من الناحية الاجتماعية والسياسية والإنسانية، والتي لم تتطرق لها النصوص من قبل، فنجده ظهر حريصا على تفقد أحوال الناس ونصرتهم، ويساعد في إحباط مؤامرة الكوراني ضد السلطان الذي حاول إشعال الفتنة بزعمه تورط عدد كبير من المتصوفين في الأمر، ومنهم السيد البدوي، ما يدفع بيبرس إلى التحقق من ذلك.

وينتهي العرض بوفاة الظاهر بيبرس بعد أن أقام دولة متحضرة ترعى شئون رعاياها، وبعد أن رد للسيد البدوي اعتباره عقب هذه الوشاية الظالمة.

وأشار المؤلف د. طارق عمار إلى أن العرض يعد بمثابة محاولة لإلقاء الضوء على فترة تاريخية مهمة، وهي بدايات عصر الظاهر بيبرس وما تعرضت له البلاد حينها من مخاطر داخلية وخارجية.

وأضاف أن "الطريق" يقدم دعوة إلى تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة أعداء الوطن الظاهر منهم والخفي، ويبرز الدور الذي لعبه السيد البدوي في الإصلاح الاجتماعي والسياسي، خاصة بعد فترة القلاقل التي عاشها الشعب المصري في نهاية الدولة الأيوبية، وبداية الدولة المملوكية.

وقال أحمد راضي أحد أبطال العرض: أجسد شخصية "الكوراني" التي تحمل الفكر الشيعي المتطرف، وتعتبر المحرك الرئيسي للأحداث.

وأوضحت سمر مسعد، أنها جسدت شخصية "عائشة" الزوجة الأولى للسلطان، والتي ساندته للوقوف أمام الصراعات وبناء تحالف استراتيجي ضد بقايا المغول، وذلك لإعادة بناء الدولة بعد انقسامها بسبب الحروب.

وقالت مارينا أمير: قدمت شخصية "تركان خاتون"، الزوجة الثانية للظاهر بيبرس، ابنة بركة خان زعيم القبيلة الذهبية.
وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في العرض، مشيرة إلى أن "الطريق" يمثل تجربة مميزة ومختلفة تحمل رؤية فنية غير تقليدية داخل سياق المسرح الكلاسيكي، كما أن الدور الذي قدمته كان مناسبا لها على المستوى الفني، وساعد على إبراز قدراتها التمثيلية.

"الطريق" أداء تمثيلي: أحمد سالم، محمد عبد العزيز، أحمد راضي، مصطفى فجل، محمد هشام، محمود قناوي، سمر مسعد، حسن مدحت، أحمد الحفناوي، محمد علاء، أحمد الشريف، رامي الشريف، ماجد صلاح، مارينا أمير، نسرين نصر، أيسل أحمد، أدهم صبري، ومحمد السايس.

استعراضات: ريتاچ أحمد، بدر سعيد، رحيم ماهر، نجلاء ممدوح، ياسين أمجد، فرحة حمدي، إيمان إبراهيم، عمر عابد، محمد صبري، محمد جمعة، سامح محمد، وأشرف السيد.

أشعار د. مسعود شومان، ألحان عبد الله رجال، إضاءة أحمد راضي، ومينا منصور، فني إضاءة تامر السعودي، تنفيذ ديكور أحمد البحاري، ملابس حسام عبد الحميد، سينوغرافيا محمد محسن، ماكياچ نسرين نصر، تنفيذ موسيقي هاني رمضان، مساعدو الإخراج مروة فريد، حنان حسن، سامح بدوي، ومنار السيد، ومخرج منفذ حسن خليل.

شهد العرض حضور لجنة التحكيم المكونة من مهندس الديكور حازم شبل، الناقد المسرحي د. محمد سمير الخطيب، الموسيقار د. طارق مهران، د. سيد خاطر، والمخرج أحمد البنهاوي، ومقرر لجنة التحكيم ومدير المهرجان الكاتب سامح عثمان. وإيمان حمدي، مدير عام الإدارة العامة للمهرجانات، والفنان حمدي الوزير، والمهندس محمد جابر، مدير مسرح السامر.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية الـ47 يقام من خلال الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

وتتواصل فعاليات المهرجان في التاسعة مساء اليوم الخميس، على مسرح السامر، مع العرض المسرحي"حجر القلب" لفرقة قصر ثقافة موط، تأليف وإعداد محمد صالح البحر، وإخراج أسامة عبد الرؤوف.

أسامة عبد الرؤوف مسرح السامر المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية الـ47

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق.. وهذا سعر البانيه

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف مفاجأة محتملة في مباراة الأهلي وبالميراس

بن شرقي

رد فعل أشرف بن شرقي على أنباء عدم قناعة ريبيرو به في الأهلي

أرشيفية

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في صاروخ إيراني استهدف تل أبيب

الفنانة آيتن عامر

أيتن عامر ترد لأول مرة على شائعة زواجها.. ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

رامي ربيعة

هزيمة كارثية أمام يوفنتوس.. ماذا قدم رامي ربيعة بظهوره الأول بقميص العين الإماراتي؟

أحمد شوبير

شوبير يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بالميراس

كأس العالم للأندية

أفريقي وحيد في تشكيل الأفضل بالجولة الأولى من كأس العالم للأندية

بالصور

مشروبات طبيعية تساعد في طرد أملاح وحصوات الكلى

مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى

100 دقيقة مشى تقلل آلام الظهر المزمنة.. دراسة توضح

المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة

أكثرهم الجوزاء .. الأبراج الأكثر حظًا في يونيو 2025

الابراج
الابراج
الابراج

الإمساك المزمن.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة

الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة
الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة
الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد