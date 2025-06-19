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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد القرار الأخير.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو رسميًا

بعد القرار الأخير.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو رسميًا
بعد القرار الأخير.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو رسميًا
عبد الفتاح تركي

موعد إجازة ثورة 30 يونيو يحظى باهتمام واسع من قبل موظفي الحكومة والقطاعين الخاص والأعمال العام، تزامنًا مع قرب انتهاء شهر يونيو الجاري 2025، بوصف يوم ذكرى ثورة 30 يونيو عطلة رسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار بحسب بيان، احتساب يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوليو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو 2025، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

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بعد القرار الأخير.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو رسميًا

موعد إجازة السنة الهجرية الجديدة 1447

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باحتساب يوم الخميس الموافق 26 من شهر يونيو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية، طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

أيام إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447

وفقًا لجدول الإجازات الرسمية، تكون إجازة رأس السنة الهجرية ثلاثة أيام متتالية، أي يوم الخميس 26 يونيو، وهو عطلة رسمية بمناسبة بداية السنة الهجرية.

يوم الجمعة 27 يونيو 2025 عطلة أسبوعية رسمية.

يوم السبت 28 يونيو 2025 عطلة أسبوعية.

أيام إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447

إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هجريًا

إجازة رأس السنة الهجرية تخلد ذكرى الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، والتي لم تكن مجرد حدث تنقلي جغرافي فحسب، بل كانت بداية بناء الدولة الإسلامية، ورسم معالم الدين الإسلامي القائم على القيم الشريفة والمبادئ الرحيمة وتوحيد الصفوف.

تعود السنة الهجرية الشريفة بوصفها بداية للتقويم الهجري إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه، الذي قرر احتساب الأول من شهر المحرم أول أيام العام الهجري لجموع المسلمين.

أيام إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447

الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025 في مصر

يوم الخميس 26 يونيو رأس السنة الهجرية.

يوم الاثنين 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو.

يوم الأربعاء 23 يوليو عيد الثورة.

يوم الخميس 4 سبتمبر عيد المولد النبوى الشريف.

يوم الاثنين 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة.

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