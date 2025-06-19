دعاء مستجاب لبداية السنة الهجرية 1447.. ردده للنجاح والرزق والتيسير

دعاء مستجاب لبداية السنة الهجرية 1447.. فلا أفضل من الدعاء الذي يتقرب به العبد إلى ربه خاصة مع بداية عام هجري جديد، والتقرب إلى الله بالدعاء أمر مرغوب وذلك ما أوضحه القرآن الكريم في أثكر من آية ومنها "قال ربكم ادعوني أستجب لكم"، وفي السطور التالية نتعرف على أفضل دعاء لبداية السنة الهجرية 2025 لطلب الرزق والتوفيق.

دعاء مستجاب لبداية السنة الهجرية 1447

دعاء بداية السنة الهجرية 2025 يدل على وعي المسلم بأن كل خطوة تبدأ ببركة التوكل على الله، ومن أجمل ما يبدأ به المسلم العام الهجري الجديد هي الأدعية التالية:

1. اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت واهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

2. اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه و اكتب لي الخير و بارك لي في هذا العام و اجعله عام أجمل مما مضى و اجعله بداية لأجمل الأقدار.

3. في بداية العام الجديد اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين و مرض وهم وغم واجعله عام مليء بالافراح وكل ما يسرنا يا كريم.

4. وفي أول فجر في العام الجديد اللهم اجعله بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن.

5. اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يارب العالمين.

6. اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.

7. عام من عمري مضى و عام جديد أبتدى اللهم انها بداية سنة جديدة لي فاجعل عامي هذا أجمل مما تمنيت.

8. عام جديد اللهم ارزقنا حلاوة الرحمة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة.

9. اللهم اجعله عاما لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء واحفظ لنا من نحب و بشرنا بما يسر وحقق لنا ما نتمنى.

10. اللهم اني استودعتك السنة الجديدة، يارب اجعلها مليئة بالتوفيق والسعادة، اللهم إني استودعتك فتحها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر مافيها وشر ما بعدها.

11. اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات وبارك لنا في السنة الجديدة واجعل الفرح واليسر فيها.

12. اللهم اجعل السنة الجديدة سنة خير ومحبة وسلام لأمتنا العربية والإسلامية تمنياتي للجميع عام جديد مليء بالنجاح والعافية والسعادة.

دعاء لبداية السنة الهجرية 1447 للزرق

ولكل دعاء يقوله المؤمن له أثره العميق في حياته خاصة أن الدعاء أحد أبرز أسباب زيادة الرزق، لذا نعرض في السطور التالية دعاء لبداية السنة الهجرية 1447 للرزق مكتوب بأكثر من صيغة: