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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء مستجاب بخيرات الدنيا والآخرة.. اغتنمه وردده الآن

دعاء مستجاب بخيرات الدنيا والآخرة
دعاء مستجاب بخيرات الدنيا والآخرة
شيماء جمال

دعاء مستجاب بخيرات الدنيا والآخرة.. الدعاء من أعظم العبادات، حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى ان ندعوه ووعدنا بالإجابة ، وفى السطور القادمة سنذكر دعاء مستجابا بخيرات الدنيا والآخرة.

دعاء مستجاب بخيرات الدنيا والآخرة

أسألك يا رب أن تغيرني وتغير حالي وقدَري للأفضل، وأن ترزقني ما لم أتوقعه، وخيرًا لم أفكر به وتحقيق أمنيات ظننت أنها مستحيلة، اللهم اجعل لِي خَيرًا واستجابة في كل ما أتمنَّى، واجعل لِي تَوفيقًا في كُلِّ طَريقٍ أَسلُكُه، واجعل أصعب أيَّامِي ما فاتَ مِنها، ولا تُصَعِّب عليَّ أمرًا، واجعل لِي مِن كُلِّ ضِيقٍ مَخرَجًا، وارزُقنِي رِزقًا حَسَنًا، وهَب لِي طاقة بِها أعِيش وأَرضَى، وارزقنِي الجَنَّة.

دعاء يجمع خير الدنيا والأخرة
“اللهم اغفر لي وارحمني وارفعنى واجبرنى وعافني وارزقنى واهدني”.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا آتِي وَخَيْرَ مَا أَعْمَلُ وَخَيْرَ مَا بَطَنَ وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي، وَتَضَعَ وِزْرِي، وَتُصْلِحَ أَمْرِي، وَتُطَهِّرَ قَلْبِي، وَتُحَصِّنَ فَرْجِي، وَتُنَوِّرَ قَلْبِي، وَتَغْفِرَ ذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي سَمْعِي، وَفِي بَصَرِي، وَفِي رِزْقِي، وَفِي رُوحِي، وَفِي قَلْبِي، وَفِي خُلُقِي، وَفِي أَهْلِي، وَفِي مَحْيَايَ وَفِي مَمَاتِي، وَفِي عَمَلِي وَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِي وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ.

دعاء الدنيا والأخره قصير


‏اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما عَلِمْتُ منه وما لم أعلم.

‏وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما عَلِمْتُ منه وما لم أعلم.

‏اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل.

‏وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

‏اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد ﷺ.

‏وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد ﷺ.

دعاء للآخرة والقبر

ـ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، اعصمني من فتن الدنيا، ووفقني لما تحب وترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تضلّني بعد أن هديتني، وكن لي عوناً ومعيناً، وحافظاً وناصراً.

ـ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال.

ـ أسأل الله العلي العظيم أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا يجعلها حفرة من حفر النيران، اللهم آمين.

ـ اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت و ما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكّلت، وأنت رب العرش العظيم.

ـ اللهم استر عورتي، و اقبل عثرتي، واحفظنى من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ولا تجعلني من الغافلين. اللهم آت نفسي تقواها، وزكّها يا خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين.

ـ اللهم إني أسألك إيماناً صادقاً، وأسألك قلباً خاشعاً، وأسألك علماً نافعاً، وأسألك يقيناً صادقاً، وأسألك ديناً قيماً، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس.

دعاء مستجاب بخيرات الدنيا والآخرة دعاء يجمع خير الدنيا والأخره دعاء الدنيا والأخره قصير دعاء للاخره والقبر دعاء

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