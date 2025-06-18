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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء سداد الدين وسعة الرزق.. ردده لن يخيب الله رجاءك

دعاء سداد الدين
دعاء سداد الدين
عبد الرحمن محمد

دعاء سداد الدين وسعة الرزق.. في ظل ضغوط الحياة المتزايدة، وما يشهده الناس من ضيق في العيش وغلاء في الأسعار وكثرة الالتزامات، يبحث كثير من الناس عن دعاء سداد الدين وسعة الرزق، لاجئين إلى الله عز وجل طالبين الفرج وتيسير الأمور، خاصة في ما يتعلق بسداد الديون وتوسعة الرزق. 

ودعاء سداد الدين وسعة الرزق لا يرتبط بصيغة معينة، بل يكفي فيه الإخلاص وحضور القلب، والثقة بقدرة الله تعالى على تفريج الكرب، فقد يكون الرزق بركةً في القليل، أو عافيةً في البدن، أو صلاحًا في الأهل، وليس شرطًا أن يأتي الرزق مالًا وفيرًا أو مكسبًا سريعًا، بل قد يكون رزقك في قناعة قلبك، أو في دفع البلاء عنك، أو في حفظ أولادك من السوء.

وفيما يلي مجموعة من الأدعية المأثورة والمأخوذة من كلام النبي ﷺ ومن أقوال الصحابة والتابعين، وهي أدعية جامعة لسعة الرزق وقضاء الدين:

دعاء سداد الدين وسعة الرزق 

“اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك”.

"اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات".

“اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر”.

“اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك”.

"اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي".

"اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت".

"لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض، ورب العرش العظيم".

"دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

"الله، الله ربي، لا أشرك به شيئًا".

"اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك".

"اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر".

"اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك".

وجاء عن أُبي بن كعب رضي الله عنه:
قال: "قلت يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذا تُكفى همك ويُغفر لك ذنبك".

أفضل دعاء لجلب الرزق

اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا، حلالًا طيبًا، تبارك لي فيه، وتغنيني به عن الحاجة والسؤال، اللهم لا ترد دعائي، ولا تحرمني رحمتك، وأعوذ بك يا رب من الفقر والدين، ومن الذل والهوان، فاللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا ولي المؤمنين، وخير الناصرين، ويا غياث المستغيثين، أغثني، وارزقني من فضلك يا أرحم الراحمين، وافتح لي أبواب رزقك، ووسع لي في عطائك، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم اكشف عني كل بلاء، وادفع عني كل سوء، فأنت علام الغيوب، وصارف الكروب، أعوذ بك من كل همٍ يضعفني، ومن كل دينٍ يثقل كاهلي، اللهم إني أدعوك دعاء من اشتدت به الحاجة، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم اغثني، فارحمني بلطفك، وتداركني بعفوك ورحمتك، ولا تتركني لنفسي طرفة عين.

اللهم إني بك أعوذ، وبك ألوذ، وملاذي عندك، أتوسل إليك باسمك الأعظم، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، فرج عني ما أنا فيه، واصرف عني ما أهمني وأحزنني، حتى لا يبقى في قلبي خوف إلا منك، ولا رجاء إلا فيك، فأنت حسبي وكافيني، لا إله إلا أنت، أجرني يا الله، أجرني يا الله، أجرني يا الله.

اللهم يا كاشف الغم، ويا فارج الكرب، ويا من إذا أراد شيئًا قال له: "كن فيكون"، رباه، قد أحاطت بي الذنوب والمعاصي، ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، فأمدني برحمتك، وأغثني بعفوك، وتولَّ أمري بلطفك، فأنت وحدك القادر على ما لا يقدر عليه أحد سواك.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يرد من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، ومن وثق به لم يَكِلْه إلى غيره، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع السبل، وثقتنا حين تسوء بنا الظنون، الحمد لله الذي كل شيء خاضع لعظمته، وكل شيء مستسلم لقدرته، وكل شيء ذليل لعزته، وكل شيء خاضع لملكه.

اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك، ودوام اللجوء إليك، واغننا بفضلك عن العالمين.

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