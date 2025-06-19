إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر في يونيو ويوليو .. تفاصيل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارين هامين بخصوص يومي إجازة رسمية خلال يونيو الجاري ويوليو المقبل.

يأتي القرار الأول بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447، وحدد يوم الخميس 26 يونيو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بينما ينص القرار الثاني على اعتبار يوم الخميس 3 يوليو 2025 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بدلاً من الموعد الأصلي.

وشمل القراران العاملين في الجهات الحكومية والهيئات العامة مع استثناء واضح لأعمال الامتحانات التي ستستمر وفق الجداول المقررة.

إجازتان رسميتان بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30يونيو



قرر مجلس الوزراء اعتبار يومي الخميس 26 يونيو و3 يوليو 2025 إجازتين رسميتين بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30يونيو، مع استثناء أعمال الامتحانات.

وفقًا لما أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية أن يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1447، ويبحث الموظفون باستمرار عن الإجازات الرسمية 2025.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

الإجازات الرسمية 2025

-يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025 إجازة بمناسبة ثورة يوليو

-يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025 إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف

-يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025 إجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة.

موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2025

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة.