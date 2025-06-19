قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط تفاحة الساحل| راقصة تشعل السوشيال ميديا بفيديوهات جريئة.. القصة الكاملة
ضريبة مشاهدة سقوط الصواريخ| صورة فاتورة مطعم لبناني تصدم رواد السوشيال ميديا
المستشار الألماني يطالب نتنياهو بالاعتدال بشأن الحرب ضد إيران
موجة جديدة من الهجمات الإيرانية على أهداف عسكرية إسرائيلية بـ 100 طائرة مسيرة
الحرس الثوري الإيراني يكشف معلومات عن "الموجة 14"..ويتوعد إسرائـ.يل بضربة جديدة
طهران: مدير الطاقة الذرية حوّل الوكالة إلى شريك في الحرب ضد إيران
الخارجية الكندية: ندرس إجلاء رعايانا في إسرائيل والضفة الغربية وإيران
900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟
موجوعين بالكرامة | محمود عامر يوجه رسالة مؤثرة لصنّاع الدراما
مفاعلات تحت الأرض وقرارات على الطاولة | هل تقترب أمريكا من ضربة نوعية لإيران؟ خبير يوضح
الحرس الثوري الإيراني: الهجمات المركزة على أهداف عسكرية إسرائيلية ستزيد تدريجيا
أمين الفتوى يوضح حكم حفظ الأجنة المجمدة واستخدامها شرعا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر في يونيو ويوليو .. تفاصيل

إجازة 3 أيام
إجازة 3 أيام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارين هامين بخصوص يومي إجازة رسمية خلال يونيو الجاري ويوليو المقبل.

يأتي القرار الأول بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447، وحدد يوم الخميس 26 يونيو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بينما ينص القرار الثاني على اعتبار يوم الخميس 3 يوليو 2025 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بدلاً من الموعد الأصلي.

وشمل القراران العاملين في الجهات الحكومية والهيئات العامة مع استثناء واضح لأعمال الامتحانات التي ستستمر وفق الجداول المقررة.

إجازتان رسميتان بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30يونيو


قرر مجلس الوزراء اعتبار يومي الخميس 26 يونيو و3 يوليو 2025 إجازتين رسميتين بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30يونيو، مع استثناء أعمال الامتحانات.

وفقًا لما أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية أن يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1447، ويبحث الموظفون باستمرار عن الإجازات الرسمية 2025.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

الإجازات الرسمية 2025

-يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025  إجازة بمناسبة ثورة يوليو

-يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025 إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف

-يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025 إجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة.

موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2025

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة.

إجازة رسمية رئيس مجلس الوزراء قرارين مدبولي يونيو الجاري ويوليو رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 3 أيام

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

محافظ بني سويف

لم ينجح أحد| رسوب جماعي لمدرسة في بني سويف.. وتحرك فوري من المحافظ

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

بن شرقي

رد فعل أشرف بن شرقي على أنباء عدم قناعة ريبيرو به في الأهلي

عمرو أديب

اليوم نهاية الحرب أو العالم.. عمرو أديب يعلق على الصراع بين إيران وإسرائيل

الشيخ عويضة عثمان

هل الصلاة بسرعة باطلة؟ .. دار الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

أسرة خدمة فرح وعطاء

"بالرجاء نحيا".. ختام المؤتمر التاسع لأسرة خدمة فرح وعطاء بالقاهرة

الدكتور امجد الوكيل

ماذا لو تم استهداف منشأة نووية في إيران وماهي الدول التي ستتأثر ؟

الدكتور هانى سويلم

وزير الري يوجه باتخاذ الإجراءات لتوفير المناسيب المائية المطلوبة لمحطة السويس

بالصور

«بودرة سحرية من الطبيعة».. مطحون السدر يعزّز جمال الشعر ويُنقّي البشرة| اعرفي الطريقة

فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة

ليست مفضلة على معدة فارغة.. لا تبدأ يومك بهذه الأطعمة

أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة

مشروبات طبيعية تساعد في طرد أملاح وحصوات الكلى

مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى

100 دقيقة مشى تقلل آلام الظهر المزمنة.. دراسة توضح

المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة

فيديو

فوائد البرقوق الصحية

فاكهة صغيرة بمفعول كبير.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

السبب الحقيقي وراء وفاة شقيق لطيفة

ملاك العيلة مات.. لطيفة تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد