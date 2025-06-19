ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية.

ويكون ذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

وأعلنت الحكومة عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هـ للموظفين في مختلف قطاعات الدولة، وذلك عقب استطلاع دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر محرم إعلانًا عن بداية العام الهجري الجديد، بعد غروب شمس الأربعاء بالأمس.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.



ووفقًا لما أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية أن يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1447، ويبحث الموظفون باستمرار عن الإجازات الرسمية 2025.

الإجازات الرسمية 2025



-يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025 إجازة بمناسبة ثورة يوليو

-يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025 إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف

-يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025 إجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة.