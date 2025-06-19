قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرور 70 دقيقة | بالميراس يحافظ علي تقدمه بهدفين نظيفين أمام الأهلي
طريقة دفع فاتورة المياه أونلاين من التليفون
شركات الطيران الأمريكية تعلق رحلاتها إلى الشرق الأوسط
الإعلاميين تستدعي خيري رمضان للتحقيق بناءً على توصية من مرصدها
صور.. رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447.. اعرف هتبقى يوم إيه
لو ماتت هتعمل إيه؟ السؤال الذي أبكى يسرا وزوجها على الهواء
إخلاء سبيل المذيع الفرفوش بكفالة 20 ألف جنيه
البيت الأبيض: لا يمكن أن تحصل إيران على السلاح النووي
الدفاع الجوي الإسرائيلي.. أسطورة صنعتها دولة الاحتلال وكشفت عورتها إيران
مصطفى بكري: الشارع العربي سعيد بالضربات الإيرانية على إسرائيل
6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية
6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية
عبد العزيز جمال

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بترحيل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو إلى يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 بدلًا من موعدها الأصلي يوم الاثنين 30 يونيو 2025، لتكون إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، ويحصل بموجبها الموظفون على 3 أيام راحة تشمل الخميس والجمعة والسبت.

وبحسب القرار، فإن الإجازة تشمل العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع التأكيد على استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها المحددة مسبقًا من قبل الجهات المختصة.

الحكومة تُحدد موعد إجازة رأس السنة الهجرية رسميًا

في سياق متصل، أعلنت الحكومة رسميًا عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هـ، والذي تم تحديده يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025.

بناء على ذلك، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بأن يكون يوم الخميس 26 يونيو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلًا من التاريخ الميلادي الذي يوافق الأول من شهر المحرم 1447 هـ وفقًا للرؤية الشرعية.

وتُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات بحسب الجداول المعلنة سابقًا.

وبحسب القرار يحصل الموظفون على 3 أيام راحة تشمل الخميس والجمعة والسبت.

خريطة الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

بعد الإعلان الرسمي عن موعد إجازتي رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو، تتجه الأنظار نحو باقي الإجازات الرسمية التي ينتظرها المصريون في النصف الثاني من عام 2025، وجاءت قائمة الإجازات المتبقية على النحو التالي:

يوم الأربعاء 23 يوليو 2025: إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

يوم الخميس 4 سبتمبر 2025: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

وتُمنح هذه الإجازات بنفس الشروط المذكورة سابقًا للعاملين في الدولة والقطاعات المختلفة، ما يتيح لهم فرصة للاستراحة والتأمل في المناسبات القومية والدينية الهامة.

القطاع الخاص

من جانبه، أكد مجلس الوزراء أن قرارات الإجازات الرسمية تشمل أيضًا العاملين في القطاع الخاص، مع السماح لأصحاب الأعمال بتنظيم جدول الإجازات وفقًا لطبيعة العمل، بشرط ألا يُحرم الموظفون من حقوقهم القانونية في الحصول على إجازاتهم الرسمية.

إجازة رئيس مجلس الوزراء إجازة مدفوعة الأجر إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو موعد إجازة رأس السنة الهجرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 3 أيام

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

محافظ بني سويف

لم ينجح أحد| رسوب جماعي لمدرسة في بني سويف.. وتحرك فوري من المحافظ

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزير التعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025

عمرو أديب

اليوم نهاية الحرب أو العالم.. عمرو أديب يعلق على الصراع بين إيران وإسرائيل

الايجار القديم

تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنية

ترشيحاتنا

مصانع

برلماني: الاعتماد على التصنيع المحلي لأجهزة السونار يعزز الاقتصاد الوطني

رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي

جبالي لرئيس وزراء صربيا: شراكتنا التاريخية تتجدد في مواجهة تحديات العالم

مجلس النواب

جبالي للسفراء الجدد: الدبلوماسية البرلمانية شريك أصيل في تعزيز مكانة مصر الخارجية

بالصور

يحمى من السرطان والالتهابات .. اكتشف فوائد البرقوق

البرقوق
البرقوق
البرقوق

صور.. رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

تحذير.. 5 عادات سيئة تضر بصحة المفاصل

المفاصل
المفاصل
المفاصل

4 أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب لك التسمم الغذائي.. احذرها

أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب التسمم الغذائي
أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب التسمم الغذائي
أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب التسمم الغذائي

فيديو

يسرا وزوجها

لو ماتت هتعمل إيه؟ السؤال الذي أبكى يسرا وزوجها على الهواء

مسلم

بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.. مسلم يطرح أحدث أغانيه "غلط"

فوائد البرقوق الصحية

فاكهة صغيرة بمفعول كبير.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

السبب الحقيقي وراء وفاة شقيق لطيفة

ملاك العيلة مات.. لطيفة تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد