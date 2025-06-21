قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في 12محافظة
كأس العالم للأندية| الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادًا لـ بورتو البرتغالي
الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
هبوط أرضى مفاجئ بمنطقة الشونة في شبرا الخيمة .. صور
الكهرباء: رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة إجراءات ترشيد الاستهلاك
بنحافظ عليكم | قرار عاجل في الأهلي يخص اللاعبين قبل مباراة بورتو
إذاعة جيش الاحتلال: قواتنا تشن موجة هجمات إضافية على جنوب وغرب إيران
الحكومة تطمئن للمواطنين: الأوضاع مستقرة ولا يوجد أي قلق
لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
تنسيق الجامعات 2025.. طرق تسجيل اختبارات القدرات والرسوم المقررة وطرق الدفع
بدأ في سِرجة وانتشر.. حريق يلتهم عددا من المحلات في سوق بمنطقة فيصل| صور
آي صاغة: العوامل الاقتصادية تكبح الذهب عالميًا.. وأسواق المال تترقب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة

إجازة
إجازة
عبد الرحمن سرحان

توسع قانون العمل الجديد في منح العاملين إجازات مدفوعة الأجر، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والصحية، فضلًا عن إدراج حالات جديدة غير مسبوقة، مثل إجازة "وضع للرجال" حال الإنجاب.

وفيما يلي أبرز ملامح الإجازات الجديدة بـ قانون العمل الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبل بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه في مايو الماضي. ويطبق القانون خلال 90 يوما من التصديق.

إجازات سنوية تصل لـ 45 يوما

15 يومًا في السنة الأولى للعامل.

21 يومًا بداية من السنة الثانية.

30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز عمره 50 عامًا.

45 يومًا كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

ويتم احتساب الإجازة بنظام نسبي إذا لم يكمل العامل عامًا كاملاً، بشرط مرور 6 أشهر على تعيينه. كما نص القانون على إضافة 7 أيام للعمال في المناطق النائية أو في الوظائف الخطرة.

وألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل بمنح العامل إجازة سنوية لا تقل عن 15 يومًا في كل عام، منها 6 أيام متصلة على الأقل. كما لا يجوز للعامل التنازل عنها أو تأجيلها، وعلى صاحب العمل تسوية الرصيد أو دفع مقابل مادي عنه كل 3 سنوات، وفي حال انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل المقابل النقدي المتبقي من رصيد إجازاته.

إجازات طارئة للرجال عند الولادة

وتاح قانون العمل الجديد للعمال إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة طفله، بحد أقصى 3 مرات طيلة مدة خدمته، وهي لا تخصم من رصيد الإجازات السنوية، ما يُعد اعترافًا رسميًا بدور الأب في اللحظات الفارقة للأسرة.

إجازة الحج.. مرة واحدة فقط

أقر القانون إجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر للعامل الذي أمضى 5 سنوات خدمة، لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتُمنح مرة واحدة فقط طوال مدة خدمته.

إجازة مرضية مرنة

للعامل الحق في إجازة مرضية بناءً على تقرير الجهة الطبية المختصة، مع تحمل نظام التأمينات الاجتماعية جزءًا من الأجر. كما أجاز قانون العمل الجديد للعامل تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان له رصيد.

وفي المنشآت الصناعية، يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية تصل إلى 12 شهرًا على 3 مراحل:

أول 3 أشهر بأجر كامل.

6 أشهر بأجر 85% من الأجر.

3 أشهر بأجر 75%.

كما منح القانون العامل الحق في إجازة سنوية في مواعيد امتحاناته بشرط الإخطار قبل 15 يومًا، كما يحق له إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأيام الامتحانات الفعلية.

إجازات الأعياد.. والتعويض المزدوج

أكد قانون العمل الجديد أحقية العامل في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في العطلات الرسمية والأعياد، مع مضاعفة الأجر إذا استدعت ظروف العمل الحضور في هذه الأيام، أو منح يوم بديل بناءً على طلب العامل.

حماية صحية للعامل وأسرته

سمح قانون العمل الجديد للجهة الطبية بمنع العامل من العمل لمدة تصل إلى 3 أشهر إذا ثبتت مخالطته لأحد أفراد أسرته المصابين بمرض معدٍ، كما نظّم إجراءات التأكد من عدم اللياقة الصحية الدائمة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

قانون العمل الجديد قانون العمل إجازات قانون العمل الجديد إجازات قانون العمل اجازات قوانين العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب

قرار عاجل من إدارة الأهلي حول الإسباني ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس فى مونديال الأندية

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل؟

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

أسعار الدواجن

نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

صورة أرشيفية

حيلة عملتها المتسولة | كشف غموض مقتل طبيب شهير في طنطا

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-6-2025.. كم وصل عيار 21؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نسمح بالإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة وسنعاقب المخالفين بالقانون

الدكتورة نوال الدجوي

قرار قضائي في دعوى تطالب بالحجر على ممتلكات نوال الدجوي

بالصور

هبوط أرضى مفاجئ بمنطقة الشونة في شبرا الخيمة .. صور

هبوط أرضي
هبوط أرضي
هبوط أرضي

أبرزهم الإسكندراني .. منصة watch it تطرح أفلاما جديدة هذا الموعد

بوستر فيلم الاسكندراني
بوستر فيلم الاسكندراني
بوستر فيلم الاسكندراني

انتشال جثمان طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة المنهارين.. صور

انتشال جثمان ضياء غالي طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة
انتشال جثمان ضياء غالي طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة
انتشال جثمان ضياء غالي طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة

بالحجاب .. درة تروج لدورها بفيلم "الست لما"

درة
درة
درة

فيديو

بوستر فيلم أحمد وأحمد

غناء هيفاء وهبي وبوسي .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"

ياسمين عز

سحر وملعب مسكون وعاصفة| ياسمين عز تحلل هزيمة الأهلي وتنصح “لازم تبخر الفريق”

لقاء سويدان

مش هعمل فرح | لقاء سويدان بتحب جديد فمن هو حبيبها وعريسها القادم؟

السيارتين

القبض على سائقين استعرضا بسياراتهما بطريق الاسكندرية الزراعى | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد