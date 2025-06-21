5 إجازات رسمية قادمة في 2025.. تعرف على مواعيدها

أثار قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد موعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 2025 اهتمام عدد كبير من موظفي الدولة، حيث تصاعدت معدلات البحث بين العاملين في القطاعين العام والخاص وكذلك البنوك حول مواعيد العطلات الرسمية المتبقية لهذا العام.

وقد تزامن ذلك مع تساؤلات عديدة عن مواعيد الإجازات المتبقية حتى نهاية 2025، خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية والوطنية الكبرى.

إجازة رأس السنة الهجرية 2025

ومن جانبه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رسميا باعتبار يوم الخميس 26 يونيو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذلك بدلا من التاريخ الفعلي الذي يوافق الأول من شهر المحرم لعام 1447 هجريا، بحسب ما ستعلنه الرؤية الشرعية.

ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاعين العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للجداول المعلنة من الجهات المختصة.

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

كما قرر رئيس مجلس الوزراء منح العاملين نفس الفئات المذكورة أعلاه إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 3 يوليو 2025، بديلا عن يوم الإثنين 30 يونيو، وذلك احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، مع استمرار أعمال الامتحانات في موعدها.

إجازة المولد النبوي الشريف

وتحدد الحسابات الفلكية موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 يوم الخميس 4 سبتمبر 2025.

وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي يمثل مظهرا من مظاهر الفرح بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا، ويشمل تجمع الناس على الذكر، ومدحه، وإطعام الطعام، والصيام، والقيام، مشيرة إلى أن ذلك من الأعمال المستحبة والمشروعة، التي أقرها العلماء عبر العصور.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

وحتى نهاية العام، يتبقى 5 مناسبات رسمية إلى جانب العطلات الأسبوعية (الجمعة والسبت)، وهي:

- الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية

- الخميس 3 يوليو: إجازة بديلة عن ذكرى ثورة 30 يونيو

- الأربعاء 23 يوليو: عيد الثورة

- الخميس 4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف

- الإثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة