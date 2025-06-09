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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد إجازة العيد| موعد عودة المصالح الحكومية.. وإليك جدول الإجازات الرسمية حتى نهاية 2025

باقي إجازات عام 2025
باقي إجازات عام 2025
ياسمين القصاص

دخلت إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 مرحلتها الأخيرة، بعد أن بدأت يوم الخميس 5 يونيو 2025 بالتزامن مع وقفة عرفات. 

واستمرت الإجازة لمدة 5 أيام متتالية، شملت جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك تنفيذا لقرار رسمي صادر عن رئيس مجلس الوزراء ووزارة العمل.

إجازات متبقية من العام الجاري 

وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن  تتولى المحكمة العمالية النظر في جميع القضايا العمالية، سواء كانت فردية أو جماعية، مع الالتزام بإصدار الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما، هذا الإجراء السريع يضمن للعامل الحصول على حقوقه بشكل كامل وفي وقت وجيز، دون تأخير أو مماطلة.

وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ  "صدى البلد" إلى أنه من أبرز الحقوق التي كفلها القانون للعامل، حقه في الحصول على إجازته السنوية بشكل كامل. حيث نظم مشروع قانون العمل الجديد أحكام الإجازات المختلفة للعامل، بما في ذلك الإجازات السنوية والمرضية والاعتيادية، كما حدد القانون الفئات التي تستحق زيادة عدد أيام الإجازة السنوية وفقا لظروف وأسباب معينة نص عليها بوضوح.

وأشار البدوي، إلى أن المشروع أكد أن الإجازة السنوية للعامل تكون بأجر كامل، ولا تحتسب من ضمنها أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والمناسبات الرسمية، مما يضمن استفادة العامل الفعلية من إجازته المستحقة دون انتقاص.

موعد أول عطلة رسمية قادمة

وفي السياق نفسه، يتساءل العديد من المواطنين والموظفين عن أول عطلة رسمية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

 وبحسب الأجندة الرسمية المعتمدة للإجازات في مصر لعام 2025، فإن أول عطلة رسمية بعد العيد ستكون يوم الإثنين الموافق  30 يونيو 2025، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وهي محطة بارزة في تاريخ مصر السياسي والاجتماعي.

وتأتي هذه العطلة كفرصة جديدة للموظفين لأخذ قسط من الراحة بعد العودة من إجازة العيد، قبل أن تبدأ سلسلة من العطلات الرسمية الأخرى خلال النصف الثاني من العام.

 الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

ويتضمن ما تبقى من العام عددا من الإجازات الرسمية المهمة، التي تحتفل بها الدولة سنويا، سواء كانت مناسبات وطنية أو دينية، وتشمل ما يلي:

 - الإثنين 30 يونيو 2025 – ذكرى ثورة 30 يونيو.

 - الأربعاء 23 يوليو 2025 – عيد ثورة 23 يوليو، إحياءا لثورة 1952.

 - السبت 6 سبتمبر 2025 – المولد النبوي الشريف، احتفالا بذكرى مولد النبي الكريم. 

 - الإثنين 6 أكتوبر 2025 – ذكرى نصر أكتوبر المجيد، التي تمثل لحظة تاريخية في استعادة الكرامة الوطنية. 

 -وهذه الإجازات تتيح فترات راحة مستحقة للعاملين في مختلف القطاعات، وتعد فرصا مهمة لتجديد النشاط والتخطيط للمهام الشخصية والمهنية.

 والجدير بالذكر، أن الحكومة  تؤكد  أهمية تنظيم جداول الإجازات الرسمية بطريقة تضمن عدم تعطيل العمل، خاصة في القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

ولكن في المقابل، تحرص الدولة على تمكين الموظفين من قضاء أوقاتهم مع أسرهم خلال هذه المناسبات، تعزيزا للتماسك الاجتماعي ودعما للروح المعنوية.

كما يتم التنسيق المسبق بين الإدارات المختلفة داخل المؤسسات لضمان استمرار تقديم الخدمات العامة، وتوزيع المهام بما لا يؤثر على مصالح المواطنين أو يعرقل سير العمل اليومي.

 والجدير بالذكر، أن مع اقتراب نهاية إجازة عيد الأضحى 2025، وعودة الموظفين إلى أعمالهم يوم الثلاثاء 10 يونيو، تستعد المؤسسات لاستئناف نشاطها المعتاد.

 وتبقى الأعياد والمناسبات الرسمية القادمة فرصة لتجديد النشاط، في ظل جدول إجازات متوازن يراعي حقوق العاملين ويلبي متطلبات العمل الوطني.

 

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