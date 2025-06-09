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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيارات مكثفة لقيادات مركز البحوث الزراعية لمحطات البحث خلال إجازة عيد الأضحى

مركز البحوث الزراعية
مركز البحوث الزراعية
شيماء مجدي

واصل مركز البحوث الزراعية جهوده وأنشطته من خلال الزيارات الميدانية خلال إجازة عيد الأضحى لمتابعة وتفقد الزراعات ومتابعة البرامج البحثية ودعم المزارعين وفي إطار الحرص  على استمرارية العمل البحثي والميداني ومتابعة تنفيذ البرامج العلمية، قام الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بزيارة تفقدية لمحطة بحوث سخا لمتابعة البرامج البحثية للمحاصيل المختلفة كما قام عدد من قيادات المركز بزيارات ميدانية مكثفة لمحطات البحوث الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تأكيدًا على أهمية العمل البحثي التطبيقي في دعم التنمية الزراعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعةواستصلاح الأراضي علاء فاروق بمتابعة الأداء وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين خلال اجازة عيد الاضحي فضلا عن استمرار جهود دعم المزارعين.

وقد استهل الدكتور عادل العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، جولاته بزيارة محطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ، حيث تابع عن كثب سير العمل في البرامج البحثية المختلفة، واطّلع على تجارب المحاصيل الحقلية والتقنيات الحديثة المستخدمة في تحسين الإنتاجية وجودة الأصناف. وشدد خلال لقائه بالباحثين على ضرورة تكثيف الجهود العلمية لمواجهة التحديات الزراعية الراهنة وتعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين.

وفي سياق متصل، قام  الدكتور ماهر المغربي، نائب رئيس المركز للإنتاج بزيارة محطة بحوث النوبارية، حيث تابع برامج الإنتاج الحيواني، وناقش ملفات التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي، مشددًا على أهمية الاستفادة من نتائج البحوث التطبيقية في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين السلالات.

كما قام  الدكتور مدير معهد المحاصيل السكرية بزيارة محطة سخا، حيث تفقد البرامج البحثية الخاصة بالمحاصيل السكرية بالإضافة إلى الأنشطة البحثية المرتبطة بترشيد استهلاك المياه وتحسين معامل الاستخلاص.

وفي محطة بحوث الجميزة، فقد نالت عدد من زيارات ومتابعة القيادات مثل  الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية تنفيذ البرامج البحثية الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية،  وكذلك زيارة  الدكتور رئيس الإدارة المركزية للمحطات، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز كفاءة الأداء البحثي بالمحطة.

من جانبه، أجرى الدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، زيارة ميدانية إلى محطة النوبارية للمحاصيل الحقلية، حيث تفقد التجارب الفنية المتعلقة بمحصول القطن، وأكد على أهمية الحفاظ على نقاوة الأصناف وتطوير طرق الزراعة الآلية.

أما في صعيد مصر، فقد قام  الدكتور محسن أبو رحاب، مدير معهد أمراض النبات، بزيارة محطة سدس، حيث التقى بالباحثين وتابع البرامج الصيفية الخاصة بمكافحة الأمراض النباتية، مؤكداً على أهمية تقديم الدعم الفني للمزارعين في موسم النمو الحالي.

وفي محافظة سوهاج، تابع  الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد البساتين، البرامج البحثية في محطة جزيرة شندويل، وتفقد التجارب الزراعية المرتبطة بالمحاصيل البستانية، مشددًا على أهمية دعم إنتاج الفاكهة والخضروات ذات الجودة العالية والأسواق التصديرية.

واختتمت سلسلة الزيارات  الدكتور ياسر الحميري مدير معهد بحوث الإرشاد.الزراعي ، الذي قاد برنامج زيارة مكثف إلى محطات كوم امبو والمطاعنة والمراكز الإرشادية التابعة لها، حيث تابع تنفيذ الأنشطة الإرشادية والبحثية، وناقش مع الفرق العلمية التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات في مناطق الصعيد.
ومن جانبه قام الأستاذ محمد رسلان امين عام مركز البحوث الزراعية بزيارة تفقدية لديوان عام مركز البحوث الزراعية خلال اجازة عيد الاضحي وتأتي هذه الزيارات لتؤكد التزام مركز البحوث الزراعية برسالته العلمية والتنموية، خلال العطلات الرسمية، بما يعكس وعي القيادات بأهمية تسريع وتيرة العمل البحثي وربطه باحتياجات القطاع الزراعي المصري.

البحوث الزراعية عيد الأضحى إجازة عيد الأضحى مركز البحوث الزراعية

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