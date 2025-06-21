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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هدية الحكومة للعاملين .. عدد أيام الإجازات خلال يونيو

اجازه
اجازه
محمد غالي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رسميا بترحيل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو لعام 2025 إلى يوم الخميس الموافق 3 يوليو، بدلا من موعدها الأصلي يوم الاثنين 30 يونيو، وذلك في إطار سياسة الحكومة بترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، بهدف منح المواطنين عطلات طويلة ومتصلة.

3 أيام إجازة متتالية للمواطنين

وبموجب هذا القرار، يحصل العاملون في الدولة على عطلة طويلة تمتد لثلاثة أيام متتالية، تشمل الخميس 3 يوليو، والجمعة 4 يوليو، والسبت 5 يوليو، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

اجازه

استمرار الامتحانات في موعدها

أكد مجلس الوزراء أن امتحانات نهاية العام في مختلف المراحل التعليمية ستعقد في مواعيدها المحددة مسبقا، دون أي تأجيل بسبب الإجازات، وذلك وفق ما تقرره الجهات المختصة بوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

الخميس 26 يونيو إجازة رأس السنة الهجرية

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الوزراء أن يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447، على أن يتم تحديد غرة شهر المحرم بالرؤية الشرعية.

ويحصل المواطنون بذلك على إجازة ممتدة أيضا في نهاية شهر يونيو، تشمل الخميس 26، والجمعة 27، والسبت 28 من الشهر ذاته.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025

جاءت خريطة الإجازات الرسمية المتبقية في النصف الثاني من عام 2025 على النحو التالي:
الأربعاء 23 يوليو 2025: ذكرى ثورة 23 يوليو
الخميس 4 سبتمبر 2025: المولد النبوي الشريف
الاثنين 6 أكتوبر 2025: عيد القوات المسلحة

القطاع الخاص يشمله القرار

وأوضح مجلس الوزراء أن قرارات الإجازات الرسمية تسري على العاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في الحكومة، مع أحقية أصحاب الأعمال في تنظيم العمل داخل منشآتهم حسب طبيعة الإنتاج وظروف التشغيل، بما لا يخل بحقوق العاملين.

وأكد البيان الحكومي أن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر تعد حقا قانونيا لجميع العاملين، وفقا لقوانين العمل المعمول بها.

عطلات طويلة في يونيو ويوليو

بقراري إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو، يحصل المواطنون في مصر على ستة أيام إجازة متتالية خلال شهري يونيو ويوليو، هي:
الخميس 26 يونيو (رأس السنة الهجرية)
الجمعة 27 يونيو
السبت 28 يونيو
الخميس 3 يوليو (إجازة ثورة 30 يونيو)
الجمعة 4 يوليو
السبت 5 يوليو

وتعد هذه العطلات الطويلة فرصة مناسبة للراحة أو التخطيط للأنشطة الترفيهية والاجتماعية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

اجازه اجازه شهر يونيو 30 يونيو عطله رسميه عطلة

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