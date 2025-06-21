6 أيام إجازة للموظفين بقرار حكومي.. مفاجأة خلال الأيام المقبلة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بترحيل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، لتكون يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 بدلًا من موعدها الأصلي يوم الاثنين 30 يونيو، وذلك ضمن قرار الحكومة بترحيل الإجازات الرسمية في نهاية الأسبوع لتوفير فرص استراحة ممتدة للمواطنين.

وبذلك يحصل العاملون في الدولة على 3 أيام راحة متتالية تشمل الخميس 3 والجمعة 4 والسبت 5 يوليو، وهو ما يمثل عطلة طويلة تمنح فرصة للراحة.

وتعد هذه الإجازة مدفوعة الأجر وتشمل جميع العاملين في أجهزة الدولة من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كما أكد القرار على استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها المقررة دون تأجيل، وفقًا لما تحدده الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

إجازة رأس السنة الهجرية يوم الخميس 26 يونيو 2025

وفي قرار حكومي متزامن، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن يوم الخميس 26 يونيو 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447 هـ، وذلك بدلًا من التاريخ الميلادي الفعلي الموافق لأول محرم، على أن تُحدد بداية الشهر وفقًا للرؤية الشرعية الرسمية.

وبذلك يحصل العاملون في الدولة على 3 أيام راحة متتالية تشمل الخميس 26 والجمعة 27 والسبت 28، وهو ما يمثل عطلة طويلة تمنح فرصة للراحة.

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025

بعد تحديد إجازتي رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو، بات من الواضح خريطة الإجازات الرسمية المتبقية للنصف الثاني من عام 2025، والتي جاءت على النحو التالي:

الأربعاء 23 يوليو 2025: ذكرى ثورة 23 يوليو.

الخميس 4 سبتمبر 2025: المولد النبوي الشريف.

الاثنين 6 أكتوبر 2025: عيد القوات المسلحة.

شمول الإجازات الرسمية للقطاع الخاص

أوضح مجلس الوزراء في قراراته أن الإجازات الرسمية تطبق على العاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في الحكومة، مع السماح لأصحاب الشركات بتنظيم العمل داخل منشآتهم بما يتناسب مع طبيعة الإنتاج وظروف العمل.

وشددت الحكومة على أهمية ألا يحرم العاملون في القطاع الخاص من حقوقهم في الحصول على الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، كما تنص قوانين العمل المعمول بها.

الامتحانات مستمرة دون تغيير في الجداول

أشار البيان الحكومي إلى أن أعمال الامتحانات في مختلف المراحل التعليمية ستعقد في مواعيدها المحددة سلفًا، دون أي تعديل بسبب قرارات الإجازة، ما يعني التزام وزارتي التعليم والتعليم العالي بالجدول الزمني المعلن للامتحانات النهائية.

إجازات طويلة في يونيو ويوليو

تمنح قرارات الحكومة العاملين في الدولة والقطاع الخاص 6 أيام إجازة مجمعة خلال شهري يونيو ويوليو 2025، وهي: