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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كام يوم عطلة؟ موعد إجازة رأس السنة الهجر ية للموظفين والخاص

رأس السنة الهجرية 2025
رأس السنة الهجرية 2025
رشا عوني

يترقب الموظفون والعاملون بالقطاع الخاص، إجازة رأس السنة الهجرية، والتي يأتي موعدها في نهاية الأسبوع الجاري، وتعقبها إجازة 30 يونيو، حيث أعلنت الحكومة رسمياً عن مواعيد الإجازات للموظفين والقطاع الخاص. 

 

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 

من المقرر أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية 2025 يوم الخميس المقبل الموافق ٢٦ يونيو، وهي إجازة رسمية للدولة بالكامل. 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن يوم الخميس الموافق 26 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

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رأس السنة الهجرية

موعد إجازة ٣٠ يونيو 

أما بالنسبة لإجازة ٣٠ يونيو، فقد تم إعداد قرار رسمي بتأجيلها ليوم الخميس ٣ يوليو بدلا من يوم الاثنين ٣٠ يونيو. 

أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، بدلاً من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

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اجازة 30 يونيو

 

٤ أيام إجازة رسمية 

بحسب بيان الحكومة الرسمي، فقد تم إرجاء الإجازات إلى أيام الخميس من الأسبوع حتى يستطيع الموظفون والكثير من العاملين بالقطاع الخاص الاستفادة من يومين إجازة متتاليين، وبذلك تصبح الإجازات القادمة كما يلي: 

  • الخميس ٢٦ يونيو إجازة رأس السنة الهجرية. 
  • الجمعة ٢٧ يونيو عطلة أسبوعية. 
  • الخميس ٣ يوليو إجازة ٣٠ يونيو. 
  • الجمعة ٤ يوليو عطلة أسبوعية. 

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025

وفيما يلي الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025، والتي يصل عددها لـ5 إجازات رسمية بالإضافة للعطلات الأسبوعية (الجمعة والسبت):

- 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

- 30 يونيو الاثنين ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

- 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف.

- 6 أكتوبر الاثنين عيد القوات المسلحة.

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