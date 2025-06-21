للموظفين.. لو هتشتغل إجازة رأس السنة الهجرية.. شروط تعويضها بمقابل مادي

تزامنا مع قرب حصول المواطنين على إجازة رأس السنة الهجرية ،يرغب الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة ، والذين استدعتهم حاجة العمل للقيام بعملهم في هذا اليوم، في معرفة آليات تعويض الاجازات بمقابل مادي.



في سياق متصل ، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 26 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية.



تضمن قانون الخدمة المدنية ، عدة شروط لتعويض الإجازات الرسمية للموظفين بالحصول على مقابل مادي ، حيث نص القانون على أنه في حال إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابل نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها، وذلك وفقا لما أقرته المادة ( 49) من القانون.شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية وفقا للقانون.



و طبقا لنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.



ترحيل الإجازات الاعتيادية



إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.