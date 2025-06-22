بالبوركيني.. شقيقة محمد صلاح تقضي اجازتها الصيفية

شاركت رباب صلاح، شقيقة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، متابعيها، صورة من إجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رباب صلاح، مرتدية البوركيني باللون الأخضر، ونسقت معه نظارة شمسية سوداء وحقيبة بنفس لون البوركيني.

من ناحية أخرى، ينافس الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، على جائزة جديدة بعد موسم استثنائي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتصدر محمد صلاح قائمة مختصرة تضم ستة لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.

ولعب صلاح دورا أساسيا في فوز ليفربول بلقب الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 29 هدفاً و18 تمريرة حاسمة.