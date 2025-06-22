محطة مياه إمبابة تبدأ أولى خطوات اعتماد بصمتها الكربونية في مصر

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في تنفيذ إجراءات التحقق والمصادقة لحسابات البصمة الكربونية لمحطة مياه إمبابة، وذلك ضمن أعمال الإصدار الثالث لخطة مأمونية المياه، ووفقًا لأحدث إصدارات منظمة الصحة العالمية، التي تتضمن تحليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وذلك في خطوة رائدة نحو دعم الاستدامة البيئية وتعزيز مسار النمو الأخضر، جاء التعاون بين الإدارة العامة للمأمونية والإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقد قامت شركة حلول الاستدامة المتكاملة (ISSC) بزيارة الشركة من أجل التحقق والمصادقة باستخدام منهجية معيار ISO 14064-1 المعتمد دوليًا لإعداد تقارير انبعاثات الغازات الدفيئة، كخطوة متقدمة نحو دمج مفاهيم العمل المناخي في تشغيل مرافق المياه. ولضمان جودة النتائج وموثوقيتها، تم تنفيذ عملية التحقق من قبل فريق فني معتمد بشركة ISSC، بما يتماشى مع متطلبات الاعتماد، وفي حضور ممثلين عن المجلس الوطني للاعتماد (EGAC). وتُبرز هذه الخطوة أهمية التعاون الفعال بين القطاع الحكومي والخاص في دفع جهود التحول الأخضر وتطبيق المعايير البيئية الدولية. وبذلك تُعد محطة إمبابة أول محطة مياه في مصر تبدأ إجراءات اعتماد بصمتها الكربونية من جهة مستقلة، مما يعزز من مصداقية البيانات ويفتح المجال أمام الشركة القابضة للتوسع في آليات التمويل المناخي، مثل السندات الكربونية.

في هذا السياق، أوضحت الإدارة العامة للمأمونية، بالتعاون مع إدارة شؤون البيئة التابعة للإدارة العامة للجودة، أن الشركة القابضة وضعت خطة واضحة لتطبيق الإصدار الثالث من مأمونية المياه في جميع منشآتها، متضمنة حسابات البصمة الكربونية، وخطط التكيّف أو التحييد للمخاطر المناخية، وذلك ضمن رؤيتها لاعتماد منشآتها كـ"منشآت خضراء" متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: "نتخذ اليوم خطوة نوعية في ربط قطاع المياه بأجندة العمل المناخي العالمي، من خلال اعتماد البصمة الكربونية لمنشآتنا وفق المعايير الدولية. هذه المبادرة تمثل بداية حقيقية لإدماج مفاهيم الاستدامة والتمويل الأخضر في استراتيجية الشركة، وتعكس التزامنا بدعم رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد منخفض الكربون، وقطاع مرافق قادر على التكيف مع التغيرات المناخية."

ومن جانبه، أضاف الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة: "دمج حسابات البصمة الكربونية في خطة مأمونية المياه يمثل تطورًا استراتيجيًا في إدارة المخاطر البيئية والتشغيلية معًا. ونعمل على تعميم هذا النموذج على مختلف الشركات التابعة، بما يضمن جاهزيتها للحصول على الاعتمادات البيئية وتوسيع نطاق الاستفادة من تمويلات المناخ، سواء عبر الجهات المانحة أو عبر أدوات تمويل محلية مثل السندات الخضراء."

وأكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة: "نفخر بأن تكون محطة مياه إمبابة هي أول منشأة مياه في مصر تُخطو خطوات فعلية نحو اعتماد بصمتها الكربونية. هذا الإنجاز يعكس جهود فريق العمل بالشركة والتزامنا المستمر بتحسين كفاءة التشغيل والحد من الانبعاثات وتعظيم الأثر البيئي الإيجابي لخدمات المياه. كما أنه يعزز من تنافسيتنا في مجال المرافق المستدامة ويهيئ الشركة للريادة في تطبيقات الاقتصاد الأخضر."