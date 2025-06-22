محافظ القاهرة: التزام اللجان بوجود المراوح والمياه الباردة للطلاب

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة صباح اليوم بدء امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بمدرسة النصر الثانوية التابعة لإدارة باب الشعرية التعليمية والتى يؤدي بها الامتحان ٦٣٦ طالب وطالبة في ٣٢ لجنة ، بالإضافة إلى لجنة خاصة، كما تفقد محافظ القاهرة اللجنة الخاصة بالمعهد القومي للأورام، وكنترول مدرسة الخديوية .

ومن جانبه ، شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، على تطبيق الظوابط المنظمة لأعمال الإمتحانات وعدم السماح نهائيًا بالغش حرصًا على تحقيق مبدأ العدالة ، وتكافؤ الفرص بين الطلاب والتأكد من عمل كاميرات المراقبة داخل اللجان، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية( موبايل، سماعات، سماعات سمارت)، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة حيال المخالفين، مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بدخول الطلاب لمقار الامتحانات دون تكدس، مع اجراء عمليات التفتيش الدقيقة.

وأكد محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة ستتابع تنفيذ كافة الاجراءات طوال أيام الامتحانات.

وأوصى محافظ القاهرة ، على ضرورة متابعة عمل المرواح بكافة اللجان وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.