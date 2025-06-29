زيادة معاشات شهر يوليو 2025 رسميا .. الموعد وقيمة الزيادة الجديدة

يترقب ملايين من المستفيدين موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025، خاصة مع بدء تطبيق الزيادة السنوية الجديدة بنسبة 15%، التي أقرتها الحكومة ضمن خطتها لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم أصحاب المعاشات. ويأتي هذا القرار تماشيًا مع أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل وأصحاب المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 رسميًا

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2025 سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، ويستمر الصرف تباعًا طوال الشهر وفق الجداول المنظمة لكل فئة. كما أوضحت الهيئة أنه لا توجد أي نية لتبكير موعد الصرف هذا الشهر، على عكس ما حدث في مرتبات يونيو الماضي. ويأتي ذلك في إطار الحرص على ضمان انتظام عمليات الصرف، وتفادي التكدس والازدحام أمام مكاتب الصرف ومنافذ الهيئة.

الزيادة على معاشات شهر يوليو 2025

وفقًا لأحكام قانون التأمينات، يبدأ تطبيق الزيادة السنوية في المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، وتُضاف هذه الزيادة تلقائيًا إلى المعاش الشهري للمستحقين دون الحاجة إلى تقديم أي طلبات أو إجراءات إضافية.

تمثل هذه الزيادة دعمًا مباشرًا لأصحاب المعاشات وأسرهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، إذ تُساعد في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وتُعد امتدادًا للسياسات الاجتماعية التي تتبناها الدولة.

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة

لتسهيل معرفة المستحقات بعد الزيادة، وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة إلكترونية تُمكّن أصحاب المعاشات من معرفة قيمة معاشاتهم المحدثة، وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور. اختيار خدمة "استعلام عن المعاش". عرض القيمة الجديدة للمعاش بعد تطبيق الزيادة.

تُعد هذه الخدمة أداة مهمة لتوفير الوقت والجهد، وتجنب التزاحم أمام فروع الهيئة.

منافذ صرف معاشات شهر يوليو 2025

حرصًا على توفير أقصى درجات الراحة وتخفيف الضغط على المواطنين، أتاح صندوق التأمين الاجتماعي مجموعة من الوسائل المرنة لصرف معاشات شهر يوليو، تشمل:

- ماكينات الصرف الآلي (ATM) للبنوك الحكومية والخاصة.

- فروع البنوك المنتشرة بكثافة في مختلف المحافظات.

- مكاتب البريد المصري في المدن والقرى.

- منافذ فوري للدفع الإلكتروني.

- المحافظ الإلكترونية مثل:

فودافون كاش

أورانج كاش

اتصالات كاش

ويمنح هذا التنوع أصحاب المعاشات القدرة على صرف مستحقاتهم بسهولة وأمان، سواء عبر الوسائل التقليدية أو الحديثة، بما يتناسب مع احتياجاتهم.

ويُنصح المستفيدون بتجنب التزاحم أمام ماكينات الصرف أو مكاتب البريد، خصوصًا في أول أيام الصرف، حيث تكون ذروة الإقبال. كما يُفضل استخدام المحافظ الإلكترونية أو التوجه إلى ماكينات الصرف التابعة للبنوك في أوقات غير مزدحمة.