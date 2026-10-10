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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رجع الساعة 60 دقيقة.. متى يطبق التوقيت الشتوي ومواعيد تشغيل المحال والمطاعم

مواعيد فتح وغلق المحال
مواعيد فتح وغلق المحال
خالد يوسف

تتجه أنظار ملايين المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية نحو موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر، إيذاناً بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وتأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وتأتي هذه الترتيبات الحكومية الحاسمة في إطار خطة شاملة لتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال، والمولات، والمطاعم، والكافيهات ، والورش، بما يضمن ضبط حركة الأسواق المحلية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، فضلاً عن تعزيز جهود الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة القصوى من ساعات النهار المتاحة.
 

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر

يُطبق التوقيت الشتوي وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي في مصر.

التوقيت الشتوي 2026

وبموجب القانون، ينتهي التوقيت الصيفي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، ومع بدء يوم الجمعة التالي يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، لتعود إلى التوقيت الشتوي.

تأخير الساعة 60 دقيقة

وعند حلول الساعة 12 منتصف الليل، تُعاد الساعة إلى 11 مساءً، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا.

مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026

وفق المواعيد المنظمة لتشغيل المحال العامة والمولات التجارية، يكون موعد الغلق في الساعة 10 مساءً خلال الأيام العادية.

مواعيد غلق المحلات

ويُسمح بمد ساعات الغلق حتى 11 مساءً أيام الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات

تختلف مواعيد تشغيل المطاعم والكافيهات والبازارات عن المحال التجارية، إذ يستمر العمل حتى 12 منتصف الليل في الأيام العادية.

مواعيد غلق المطاعم

ويمتد موعد الغلق إلى الساعة 1 صباحًا أيام الخميس والجمعة، وخلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية.

مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية

تخضع الورش والأعمال الحرفية للمواعيد المحددة بقرارات تنظيم تشغيل وغلق المحال العامة، مع مراعاة طبيعة النشاط والمناطق التي توجد بها، والاستثناءات المقررة لبعض الأنشطة والخدمات.

مواعيد غلق الورش

كيفية ضبط الساعة مع التوقيت الشتوي

- مع بدء التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

- الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة بالإنترنت قد تُجري التغيير تلقائيًا عند تفعيل خاصية ضبط الوقت والتاريخ تلقائيًا.

ضبط الساعة

- الساعات اليدوية وبعض الأجهزة الإلكترونية تحتاج إلى تعديل الوقت يدويًا.

- يُنصح بالتأكد من ضبط الأجهزة بعد بدء تطبيق التوقيت الجديد لتجنب أي اختلاف في المواعيد.

تطبيق التوقيت الشتوي

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي في إطار القانون المنظم للتغيير بين التوقيتين الصيفي والشتوي، بهدف تنظيم ساعات العمل والاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.

تأخير الساعة 60 دقيقة التوقيت الشتوي مواعيد تشغيل المحال والورش والمطاعم التوقيت الصيفي مواعيد فتح وغلق المحال

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