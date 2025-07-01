التضامن تقر معاشًا شهريًا لأسر ضحايا حادث المنوفية وسائق شاحنة الوقود البطل

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأعضاء اللجنة.

وأعلنت اللجنة عن الموافقة على منح معاشات استثنائية ، وذلك طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ، لكل من أسرة البطل خالد محمد شوقي سائق شاحنة البنزين الذي توفي متأثرا بإصابته بحروق بالغة جراء الحريق الذي اندلع في سيارة نقل مواد بترولية، وذلك بقيمة 1500 جنيه شهريا.

كما قررت اللجنة الموافقة على منح معاشات استثنائية لأسر ضحايا حادث المنوفية الذي وقع الجمعة الماضي، وأسفر عن مصرع 18 فتاة والسائق بقيمة 1500 جنيه لكل أسرة شهريا.

ووافقت اللجنة على منح معاشات استثنائية لمصابي حادث طريق أشمون والبالغ عددهم 3 حالات، وذلك وفقا لنسبة العجز المقررة بالتقرير الطبي.