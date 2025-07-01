دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025

في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية على المواطنين، أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مجموعة من الوسائل الإلكترونية التي تمكن المواطنين من سداد فاتورة الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول، دون الحاجة للتوجه إلى شركات التوزيع أو الوقوف في طوابير الانتظار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة التحصيل الإلكتروني وضمان استمرارية الخدمة، وتقليل فرص تراكم المديونيات أو التعرض لغرامات تأخير أو فصل التيار.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء عبر موقع وزارة الكهرباء

يمكن سداد فواتير الكهرباء إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: www.eehc.gov.eg

2. اختيار قسم “الخدمات” من القائمة الرئيسية

3. الضغط على “الاستعلام عن الفاتورة”

4. تحديد شركة توزيع الكهرباء التابع لها العداد

5. إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام واسم المشترك

6. الضغط على “استعلام عن الفاتورة”

7. بعد ظهور قيمة الفاتورة، يتم اختيار وسيلة الدفع المناسبة واستكمال السداد

طرق دفع فاتورة الكهرباء عبر الهاتف المحمول في 2025

تتيح وزارة الكهرباء عددا من الوسائل الرقمية التي تسهل على المواطنين دفع الفواتير الشهرية باستخدام الهاتف المحمول، ومنها:

1. الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء

الدفع مباشرة عبر البوابة الرسمية بعد الاستعلام عن الفاتورة.

2. ماكينات الصراف الآلي (ATM)

تدعم ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك سداد فواتير الكهرباء في معظم المحافظات.

3. منافذ التحصيل المعتمدة

تشمل مكاتب البريد، ومقدمي الخدمات مثل مصاري، Bee، أمان، خدماتي، وغيرها، بإجمالي أكثر من 60 ألف نقطة دفع.

4. خدمات فوري

من خلال أكثر من 120 ألف منفذ بيع معتمد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية.

5. المحافظ البنكية الإلكترونية

تطبيقات عدد من البنوك المصرية، من أبرزها:

البنك الأهلي المصري

بنك مصر

بنك الإسكندرية

بنك CIB

بنك أبوظبي الأول

6. محافظ شركات الاتصالات

تشمل خدمات:

Vodafone Cash

Etisalat Cash

Orange Money

WE Pay

7. تطبيق My Fawry

متاح على App Store وGoogle Play، ويوفر إمكانية السداد الإلكتروني مباشرة من الهاتف المحمول.

8. تطبيق InstaPay

تطبيق معتمد من البنك المركزي المصري، يتيح سداد فواتير الكهرباء والمرافق من الحساب البنكي مباشرة عبر الهاتف.

مزايا الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء



الدفع في أي وقت ومن أي مكان

تفادي انقطاع الخدمة بسبب تأخر السداد

متابعة دقيقة لاستهلاك الكهرباء شهريا

توفير الوقت والجهد والابتعاد عن الزحام

تقليل الضغط على مراكز خدمة العملاء