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كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

استخراج بطاقة الرقم القومي
استخراج بطاقة الرقم القومي
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي، خاصة في الحالات المستعجلة التي تتطلب الحصول على البطاقة خلال 24 ساعة أو أقل، لتفادي الغرامات المرتبطة بالتأخير، أو لاستخدامها في المصالح الحكومية والخاصة.

استخراج بطاقة الرقم القومي

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

لاستخراج بطاقة الرقم القومي يجب استيفاء الشروط التالية:
أن يكون المتقدم الجنسية.
أن يكون مقيدا ببيانات ميلاد مسجلة على الحاسب الآلي.
ألا يقل عمره عن 16 سنة.
تقديم مستندات إثبات الشخصية، ومحل الإقامة، والوظيفة، والحالة الاجتماعية.
يشترط حضور أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة لمرافقة المتقدم عند الحاجة.

أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي حسب الفئة

توفر مصلحة الأحوال المدنية عدة فئات للحصول على البطاقة، تختلف في السعر ومدة الاستلام:
الفئة العادية: 50 جنيها – تسلم خلال 15 يوما.
الفئة العاجلة: 125 جنيها – تسلم خلال 3 أيام.
الفئة الخاصة: 175 جنيها – تسلم خلال 24 ساعة.
فئة VIP إكسبريس: 515 جنيها – تسلم خلال 30 دقيقة.
الفئة الفورية من السيارة النموذجية: 800 جنيه – تسلم فورا من موقع السيارة.

استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل 2025

أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين إمكانية استخراج البطاقة من المنزل، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، وذلك عبر الاتصال بالخط الساخن وحجز موعد لمأمورية منزلية.
سعر استخراج البطاقة من المنزل: 615 جنيها.
يتم تحديد الموعد مسبقا، وترسل سيارة مجهزة إلى المنزل لتصوير وتسليم الطلبات.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

تتنوع منافذ الحصول على البطاقة لتناسب جميع المواطنين:
مكاتب السجل المدني المنتشرة بجميع المحافظات.
ماكينات السجل المدني الذكية.
السيارات المتنقلة والنموذجية.
مراكز “أحوال إكسبريس”.
المولات الكبرى التي تحتوي على وحدات استخراج إلكترونية.
البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
الخط الساخن 15340 و16582 و15341 لخدمة الحالات الخاصة.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

استمارة بطاقة الرقم القومي (عادية، مستعجلة، مميزة).
مستندات إثبات الشخصية ومحل السكن والوظيفة والحالة الاجتماعية.
مستند رسمي لتغيير البيانات في حالات التحديث.

غرامات تأخير استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي

100 جنيها: تأخير عن استخراج البطاقة بعد سن 16 سنة.
100 جنيها: عدم تحديث البيانات مثل (المهنة أو محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية) بعد مرور 3 أشهر على التغيير.
50 جنيها: عدم تجديد البطاقة بعد تغير البيانات.
100 جنيها: التعامل ببطاقة منتهية أمام جهة رسمية.
50 جنيها: تأخير في استخراج بدل فاقد بعد أسبوعين من المحضر.

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