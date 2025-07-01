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أسعار السجائر بعد الزيادة 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار السجائر بعد الزيادة 2025

اسعار السجائر بعد الزيادة 2025
اسعار السجائر بعد الزيادة 2025
محمد غالي

يبحث المواطنون عن قائمة أسعار السجائر، خاصة بعد إقرار قانون تعديل ضريبة القيمة المضافة خلال الأيام الماضية، والذي يفرض زيادة سعرية على عدد من الموارد ومن بينها السجائر.

اسعار السجائر بعد الزيادة 2025

أعلنت الحكومة عن مشروع تعديل جديد على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن إعادة تصنيف أسعار السجائر وزيادة الفئة الضريبية القطعية على الأصناف المحلية والمستوردة.

واستهدف مشروع القانون زيادات سعرية محدرودة جديدة لكل شريحة من السجائر، سواء المصنعة محليا أو المستوردة، مع إقرار تطبيق زيادات سنوية تدريجية لمدة 3 سنوات متتالية.

اسعار السجائر بعد الزيادة

- أصناف السجائر المصنعة محليا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38،88 جنيها ولا يجاوز 56،44 جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيها.

- المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56،44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيها، وأصناف السجائر المصنعة محليا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56،44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيها.

- كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12 % سنويا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

موعد زيادة اسعار السجائر 2025


وفقا لما تم الاعلان عنه تدخل التعديلات الجديدة على اسعار السجائر حيز التنفيذ اعتبارا من 5 نوفمبر 2025، وهو التاريخ المحدد لبدء تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 12% وستطبق هذه النسبة سنويا حتى عام 2028، وذلك وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم، لضمان التدرج في التطبيق والحد من الأثر المفاجئ على السوق والمستهلكين.

أسعار السجائر
 

أسعار السجائر اليوم


قائمة أسعار السجائر اليوم كما أعلنتها شركة الشرقية للدخان كالتالي:

- أسعار السجائر اليوم، التبغ المسخن «HEETS Selections» بأنواعها تصل إلى 56 جنيها في مصر.

- أسعار السجائر اليوم، التبغ المسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها تصل إلى 56 جنيها للعبوة.

- أسعار السجائر اليوم، التبغ المسخن «TEREA» بأنواعها تصل إلى 56 جنيها للعبوة.

- أسعار السجائر ميريت: 95 جنيها للعلبة.

- أسعار السجائر كامل أصفر/أزرق: 65 جنيها للعلبة.

- أسعار السجائر كامل أكتيفيت: 68 جنيها للعلبة.

- أسعار السجائر البوكس 38.75 جنيه
- أسعار السجائر كليوباترا كينج سايز 38.75 جنيها .
- أسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 38.75 جنيها
- أسعار السجائر كليوباترا بوكس أبيض 38.75 جنيها
- أسعار السجائر بوسطن /بلمونت 38.75 جنيها
- أسعار السجائر كليوباترا سوبر 38.75 جنيها
- أسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 38.75 جنيها
- أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 38.75 جنيها
- أسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 38.75 جنيها

- أسعار السجائر اليوم، لعبوة ميريت «Merit» بأنواعها تصل إلى 95 جنيها.

- أسعار السجائر اليوم، مارلبورو «Marlboro» بأنواعها تصل إلى 84 جنيها.

- أسعار السجائر اليوم، مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها تصل إلى 74جنيها.

- أسعار السجائر اليوم، ال أند ام «L&M» بأنواعها تصل إلى 69 جنيها في مصر.

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