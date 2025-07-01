وظائف خالية بالهيئة العامة للموانئ.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف التي أعلنتها وزارة النقل عبر بوابة الوظائف الحكومية عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم الكفاءات وتطوير الأداء المؤسسي داخل الجهات الحكومية.

وظائف

منصب قيادي يتبع رئيس الهيئة مباشرة

تعد الوظيفة من الوظائف القيادية العليا، ويتبع شاغلها مباشرة لرئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث يكلف بمهام استراتيجية تتعلق بالإشراف على الموارد المالية والبشرية والإدارية، بما يضمن تحقيق الانضباط التنظيمي ورفع كفاءة العمل داخل الهيئة.

المهام الرئيسية لوظيفة رئيس الإدارة المركزية

يتولى شاغل الوظيفة مجموعة من المهام الأساسية، تشمل:

المساهمة في وضع السياسات العامة للهيئة بما يتماشى مع توجهات الدولة.

الإشراف على إعداد الموازنة العامة والتقارير المالية والتحليلية.

مراجعة القوائم الختامية والحسابات السنوية واعتمادها.

إدارة برامج الإنفاق، وترشيد المصروفات، وتنمية الموارد الذاتية.

متابعة سير العمل المالي والإداري داخل الوحدات المختلفة بالموانئ.

اعتماد خطط التوريد والمشتريات وفقا للقوانين المنظمة.

الرقابة على تنفيذ القوانين واللوائح الإدارية والمالية المعتمدة.

الشروط والمؤهلات المطلوبة

للتقديم على الوظيفة، يشترط ما يلي:

الحصول على مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الأدنى، أو خبرة لا تقل عن 18 عاما للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

اجتياز البرامج التدريبية المقررة طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

التمتع بمهارات قيادية وقدرات عالية في الاتصال، وحل المشكلات، والتفاوض، وإدارة الأزمات.

المستندات المطلوبة للتقديم

يتعين على المتقدمين تقديم ملف يحتوي على:

بيان حالة وظيفية معتمد.

عدد 6 صور شخصية حديثة.

بيان بأبرز الإنجازات والخبرات.

صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.

صحيفة الحالة الجنائية موجهة للوظيفة.

شهادة تحليل مخدرات من جهة رسمية.

مقترح لتطوير الوظيفة.

خطاب من الشؤون القانونية يثبت خلو المتقدم من الجزاءات.

أصل جميع المستندات + 7 نسخ ورقية من الملف.

موعد ومكان التقديم

يبدأ التقديم اعتبارا من 1 يوليو 2025 وحتى 31 يوليو 2025، على أن يتم تسليم الملفات يدويا في العنوان التالي:

الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية



الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة – الدور الثالث – وزارة النقل – الحي الحكومي – العاصمة الإدارية الجديدة.