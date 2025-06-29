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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف شاغرة في بنك مصر لخدمة العملاء بجميع المحافظات

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنون عن الوظائف التي أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف “لينكد إن” عن فتح باب التقديم لوظائف جديدة للشباب حديثي التخرج، وذلك في إطار سعي البنك لاستقطاب الكفاءات الشابة المؤهلة لدعم وتطوير قطاع الخدمات المصرفية في مختلف فروعه على مستوى الجمهورية.

وظائف بنك مصر 2025.. فرص واعدة لحديثي التخرج

أوضح بنك مصر في إعلانه أن الوظائف المتاحة تشمل وظيفة ممثل خدمة عملاء (Customer Service Representative)، وهي وظيفة تتطلب تنفيذ مجموعة من المهام البنكية اليومية داخل فروع البنك المنتشرة في جميع المحافظات، وذلك ضمن خطة البنك لتعزيز جودة الخدمة المصرفية وتقديم تجربة متميزة للعملاء.

المهام والمسؤوليات لوظائف خدمة العملاء

بحسب إعلان البنك، تتضمن المهام الأساسية للوظيفة ما يلي:
تنفيذ المعاملات البنكية المختلفة، مثل فتح الحسابات، واستلام المدفوعات، وصرف الشيكات، وتحويل الأموال
التعامل مع استفسارات العملاء ومساعدتهم في الوصول إلى الحلول المناسبة
تطبيق سياسات البنك ومعايير الامتثال ومكافحة غسل الأموال (KYC)
تحديد فرص البيع المتاحة للعملاء وفق احتياجاتهم
التأكد من مطابقة الأرصدة وكشوفات التسوية اليومية

شروط التقديم في وظائف بنك مصر 2025

حدد بنك مصر مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة، وجاءت على النحو التالي:
أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات المصرية من دفعات 2022 حتى 2024
الحصول على تقدير عام لا يقل عن “جيد”
إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
إتقان استخدام برامج الحاسب الآلي، وخاصة Microsoft Office
التمتع بمهارات تواصل قوية وقدرة على عرض المعلومات بفاعلية
ألا يكون المتقدم قد خضع لاختبارات سابقة بالبنك
ألا يكون للمتقدم أقارب حتى الدرجة الثالثة يعملون بالبنك
الوظائف متاحة بجميع محافظات الجمهورية.

طريقة التقديم على وظائف بنك مصر

أشار بنك مصر إلى أن التقديم متاح فقط عبر الإنترنت، من خلال زيارة الصفحة الرسمية للبنك على موقع LinkedIn، على أن يقوم المتقدمون بإرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم مباشرة عبر المنصة بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية بنك مصر لدعم الكفاءات الشابة وخلق فرص عمل جديدة، تماشيا مع التوجه العام نحو تعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي.

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