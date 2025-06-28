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وظائف وزارة المالية 2025.. فرص قيادية شاغرة في الإدارات العليا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف وزارة المالية 2025.. فرص قيادية شاغرة في الإدارات العليا

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث المواطنون عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة المالية بفتح باب التقديم لعدد من الوظائف القيادية الشاغرة في بعض الإدارات المركزية، وذلك في إطار خطتها لتعزيز الكفاءات داخل الجهاز الحكومي، واستقطاب أصحاب الخبرات المؤهلة لدعم مسيرة الإصلاح المالي والإداري.

وظائف 

تخصصات مطلوبة ضمن وظائف وزارة المالية 2025

تستهدف وزارة المالية من خلال هذه الوظائف سد العجز في المناصب القيادية العليا، ودعم إدارات حيوية مثل إدارة الدين العام والتدفقات النقدية والشئون القانونية. وتتمثل الوظائف المعلن عنها فيما يلي

أولا رئيس الإدارة المركزية لإدارة الدين

موقع الوظيفة
تقع في قمة الهيكل التنظيمي للإدارة المركزية لإدارة الدين، التابعة لقطاع التمويل وإدارة الدين بوزارة المالية.

الغرض من الوظيفة
الإشراف على إصدار أذون وسندات الخزانة العامة، إدارة الضمانات الحكومية، ومتابعة طلبات الاقتراض بضمان الدولة.

المهارات المطلوبة
الإشراف على خدمة الدين الخارجي وسداد الأعباء.
تنفيذ أعمال الدين الداخلي والإشراف على إصدارات الأذون والسندات.
تمثيل الوزارة في الاجتماعات الدولية الخاصة بالتمويل والقروض.

المهارات الفنية
فهم متعمق بالقوانين المنظمة للعمل المالي.
إجادة استخدام الحاسب الآلي ولغة أجنبية.
قدرة على القيادة والتخطيط الاستراتيجي والتحليل المالي.

شروط التقديم
قضاء عام على الأقل في وظيفة قيادية من الدرجة الأدنى.
بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري خبرة لا تقل عن 18 عاما.
الحصول على مؤهل عال مناسب واجتياز البرامج التدريبية المعتمدة.

ثانيا رئيس الإدارة المركزية للتدفقات النقدية والتقارير

موقع الوظيفة
ضمن الإدارة المركزية للتدفقات النقدية التابعة لقطاع التمويل.

الغرض من الوظيفة
مراجعة خطط التدفقات النقدية للوحدات الحكومية، وتقديم تقارير تحليلية لدعم متخذي القرار المالي.

المهام الأساسية
تحليل خطط التدفقات النقدية ومراجعتها دوريا.
متابعة مدى التزام الجهات المختلفة بمعايير الرقابة المالية.
التأكد من توافق الخطط مع الأدلة المالية الموحدة.

المهارات الفنية
إجادة لغات أجنبية واستخدام الحاسب الآلي.
كفاءة في إدارة الأزمات واتخاذ قرارات مالية دقيقة.
مهارات تحليلية وربط المعطيات المالية.

شروط التقديم
مطابقة لنفس الشروط الواردة في الوظيفة السابقة.

ثالثا مدير عام الإدارة العامة للقضايا

موقع الوظيفة
تتبع رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية.

الغرض من الوظيفة
متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الوزارة طرفا فيها، وضمان تطبيق الإجراءات القانونية السليمة لتحصيل حقوق الدولة.

المهام الأساسية
إعداد مذكرات قانونية ومخاطبة الجهات القضائية.
تمثيل الوزارة أمام المحاكم ومصالح الخبراء.
اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد مستحقات وزارة المالية.

المهارات الفنية
إلمام بالقوانين واللوائح القضائية.
إجادة لغة أجنبية واستخدام الحاسب الآلي.
مهارات تحليل قانوني واتصال فعال.

شروط التقديم
الحصول على مؤهل عال في الحقوق أو ما يعادله.
خبرة لا تقل عن 17 عاما لمن هم خارج الجهاز الإداري.

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة المالية

الملف الورقي (أصل + صورة)
عدد 4 صور شخصية حديثة.
عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي (وجهين).
نموذج طلب شغل الوظيفة.
بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم.
بيان بالإنجازات والمقترحات لتطوير الوظيفة.
شهادات ودورات تثبت المهارات.
شهادات خبرة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري.

الملف الإلكتروني (CD بصيغة PDF)
نفس المستندات الورقية يتم تحويلها إلى ملف واحد بصيغة PDF مع ترتيب موحد للملفات.

موعد وطريقة التقديم على وظائف وزارة المالية
 

آخر موعد للتقديم 28 يوليو 2025.
طريقة التقديم تسليم الملفات يدويا إلى رئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الوزارة
أبراج وزارة المالية – امتداد رمسيس – برج 4 – الدور السابع – غرفة 710 – مدينة نصر – القاهرة.
تنويه لن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم قبل أو بعد الموعد المحدد أو التي ترسل بالبريد.

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