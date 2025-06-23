من وادي السيليكون إلى العالم.. مليون وظيفة تختفي من قطاع التكنولوجيا في 2025

تشهد شركات التكنولوجيا حول العالم موجة جديدة من تخفيضات الوظائف خلال عام 2025، بعد عامين متتاليين من قرارات مماثلة طالت قطاعات متعددة، من بينها التكنولوجيا، الإعلام، التمويل، التصنيع، البيع بالتجزئة، والطاقة، ما أدى إلى فقدان أكثر من 62000 وظيفة خلال النصف الأول من العام وحده.

فمن شركات تصنيع الرقائق إلى شبكات التواصل الاجتماعي، تعيد كبرى شركات التقنية هيكلة عملياتها في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي والتحول في الأولويات الاستراتيجية، ما ترك عشرات الآلاف من الموظفين حول العالم في مواجهة سوق عمل شديد التنافسية.

بينما تواصل هذه الشركات ضخ استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي لتطوير أعمالها، فإن هذه الثورة التكنولوجية تأتي على حساب الآلاف من الوظائف التقليدية، في مشهد يزداد تعقيدا وسط تحديات الاقتصاد العالمي، وتحول جذري في سوق العمل.

أبرز تسريحات الوظائف في قطاع التكنولوجيا خلال 2025



- مايكروسوفت تستعد لجولة تسريح جديدة تشمل آلاف الموظفين: أكثر من 6500 وظيفة:



واصلت مايكروسوفت تسريحاتها عبر عدة مراحل خلال 2025، شملت موظفين في البرمجة، التسويق، الإدارة القانونية، والإنتاج. وأشارت تقارير إلى نية الشركة تقليص المناصب الإدارية وتوجيه التركيز نحو زيادة نسبة المبرمجين مقابل مديري المنتجات.

بالإضافة إلى التسريحات المرتقبة في يوليو، نفذت الشركة بالفعل في يناير الماضي، موجة تسريح طالت موظفين في قطاعي الألعاب والمبيعات، دون تعويضات نهاية خدمة أو استمرارية في المزايا الصحية، ضخمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لتقرير نشره Business Insider.

مايكروسوفت

- جوجل تقوم بتسريحات متعددة شملت مئات الموظفين:



نفذت شركة جوجل جولات متفرقة من التسريحات طالت وحدات الأعمال العالمية، أندرويد، الأجهزة، ومتصفح كروم، إضافة إلى فرق الموارد البشرية والسحابة، شملت الإجراءات أيضا برنامج خروج طوعي لبعض الموظفين.

- إنتل تنفذ أكبر تسريح في تاريخها: أكثر من 21700 وظيفة:

أعلنت شركة إنتل عن خطة لتسريح ما يفوق 21000 موظف، أي ما يعادل 20% من إجمالي قوتها العاملة، في خطوة هي الأكبر في تاريخها.

تشمل الخطة تخفيضات ضخمة في قسم تصنيع المعالجات "Intel Foundry"، المسؤول عن تصميم وتصنيع الرقائق للعملاء الخارجيين اعتبارا من يوليو 2025، القرار قد يؤثر على أكثر من 10000 موظف حول العالم، وسيتم اختيار من سيفصلون بناء على مراجعات الأداء ومدى توافقهم مع الأولويات الاستثمارية للشركة.

إنتل

- شركة باناسونيك تخفض 10000 وظيفة عالميا:



أعلنت الشركة اليابانية عن خطة لإلغاء 10000 وظيفة، نصفها في اليابان والنصف الآخر في الخارج، في محاولة لإعادة التركيز على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتخلي عن قطاعات تقليدية كأجهزة التلفاز.

أمازون تنفذ تسريحات في أقسام متنوعة:

شملت التسريحات أقسام Alexa وEcho و Zoox، والمساعدات الذكية، إضافة إلى قسم الاتصالات، ضمن جهود لتسريع وتيرة العمل وتخفيض التكاليف، ومنذ 2022، خفضت أمازون قوتها العاملة بأكثر من 27000 وظيفة.

- بلو أوريجن تسريح 10% من الموظفين:

شركة الفضاء التابعة لـ جيف بيزوس سرحت أكثر من 1000 موظف، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وسرعة تنفيذ المهام، خاصة بعد تضخم إداري ناتج عن النمو السريع في السنوات الماضية.

شركات أخرى تنضم إلى موجة التسريحات

-CrowdStrike: شركة الأمن السيبراني الشهيرة أعلنت عن تقليص 5% من قوتها العاملة، أي نحو 500 موظف، مشيرة إلى أن "كفاءة الذكاء الاصطناعي" ساهمت في هذا القرار، الخطوة جاءت بعد عام شهد أزمة تقنية عالمية كبيرة بسبب تحديث خاطئ من جانب الشركة.

- ميتا (فيسبوك سابقا): خفضت الشركة 5% من قوتها العاملة، مع تركيز خاص على ما وصفه مارك زوكربيرج بـ"الأداء المنخفض"، وشملت التخفيضات أقسام الواقع الافتراضي والخدمات اللوجستية.

- HP: أنهت 2000 وظيفة في إطار خطة "المستقبل الآن" لتوفير 300 مليون دولار، بسبب تراجع سوق أجهزة الكمبيوتر والطابعات.

- Workday: خفضت الشركة 8.5% من قوتها العاملة حوالي 1750 موظفا، للتركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

- Salesforce: سرحت أكثر من 1000 موظف رغم الأداء المالي القوي، كجزء من إعادة التوجيه نحو منتجاتها الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

- نيسان: أعلنت عن خطة لتقليص 20000 وظيفة بحلول 2027، بسبب تراجع المبيعات في الصين والرسوم الأمريكية على السيارات المستوردة.

- Block: خفضت شركة "بلوك" التابعة لـ جاك دورسي، نحو 1000 وظيفة وألغت قرابة 800 وظيفة مفتوحة ضمن استراتيجية لإعادة الهيكلة دون ربطها مباشرة بأداء مالي أو تأثيرات الذكاء الاصطناعي.

- Cruise (جنرال موتورز): أعلنت عن تسريح 50% من قوتها العاملة مع الإغلاق الكامل لعملياتها، لتكون من أكبر الإخفاقات في قطاع المركبات الذاتية القيادة.

- ستاربكس: أنهت 1100 وظيفة من الطاقم الإداري بهدف تحسين الكفاءة ودمج الفرق وتبسيط العمليات.

- Match Group: سرحت 13% من موظفيها، في ظل تراجع شعبية تطبيقات المواعدة بين الأجيال الشابة.

- Automattic (WordPress/Tumblr): خفضت 16% من قوتها العاملة لتقليل التكاليف وتعزيز التنافسية.

- Porsche: تخطط لتقليص 3900 وظيفة بحلول 2029، من خلال عدم تجديد العقود المؤقتة وتقليل التوظيف تدريجيا.

- وولمارت: أعلنت الشركة في مايو عن خطط لتسريح نحو 1500 موظف، ضمن خطة لإعادة هيكلة وتحسين الكفاءة التشغيلية، التسريحات ستطال فرق التكنولوجيا العالمية، التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، ووحدة الإعلانات "Walmart Connect".