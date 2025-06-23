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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| شركة هواتف شهيرة تستعد لحذف آلاف الحسابات خلال أسابيع.. مليون وظيفة تختفي من قطاع التكنولوجيا في 2025

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

تحقق من حسابك.. شركة هواتف شهيرة تستعد لحذف آلاف الحسابات خلال أسابيع

أعلنت شركة سامسونج عن تغييرات مهمة في سياسة إدارة حسابات المستخدمين، ما قد يؤدي إلى حذف عدد كبير من الحسابات غير النشطة بشكل دائم وفقدان البيانات الشخصية المرتبطة بها.

لمنافسة موتورولا وسامسونج.. آبل تطلق آيفون بتصميم صدفي وسعر صادم

من المتوقع أن تكشف شركة آبل عن أول هاتف آيفون قابل للطي في عام 2026، وفقا لما أعلنه المحلل التقني الشهير مينج-تشي كو، والذي أكد أن الشركة الأمريكية اقتربت من الانتهاء من تطوير الجهاز القابل للفتح والإغلاق أفقيا على شكل "صدفة”.

واتساب يكشف عن ميزات جديدة منها الكتابة بالذكاء الاصطناعي

 

يواصل واتساب توسيع قدراته بشكل كبير، حيث يختبر حاليا مجموعة من الميزات الجديدة لمستخدمي الإصدار التجريبي على نظامي أندرويد وiOS، تهدف هذه الميزات إلى تحويل المنصة إلى تجربة تواصل أكثر ذكاء وخصوصية، مع توحيد مستوس الميزات عبر أنظمة التشغيل المختلفة

أسئلة "خط أحمر".. 5 أشياء لا تسألها لـ شات جي تي

اكتسب تطبيق شات جي بي تي "ChatGPT" شهرة عالمية غير مسبوقة منذ إطلاقه عام ٢٠٢٢، حيث يقدر عدد عمليات البحث اليومية بمليار عملية، وهو رقم أسرع بخمس مرات ونصف من معدل جوجل لنفس العدد.

من وادي السيليكون إلى العالم.. مليون وظيفة تختفي من قطاع التكنولوجيا في 2025
 

تشهد شركات التكنولوجيا حول العالم موجة جديدة من تخفيضات الوظائف خلال عام 2025، بعد عامين متتاليين من قرارات مماثلة طالت قطاعات متعددة، من بينها التكنولوجيا، الإعلام، التمويل، التصنيع، البيع بالتجزئة، والطاقة، ما أدى إلى فقدان أكثر من 62000 وظيفة خلال النصف الأول من العام وحده.

دراسة صادمة.. أنظمة الذكاء الاصطناعي تظهر سلوكا خطيرا للحفاظ على بقائها

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة أنثروبيك Anthropic، عن سلوكيات مقلقة لبعض أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تطورا في العالم، مثل الشركات الكبرى مثل OpenAI وجوجل وميتا، حيث أظهرت هذه النماذج قدرة مخيفة على الحفاظ على الذات بطرق تشكل تهديدا خطيرا في البيئات الواقعية.

بعد تسريب قاعدة بيانات ضخمة.. كيف تحمي حسابك على فيسبوك؟

كشف باحثون في مجال الأمن السيبراني عن واحد من أكبر تسريبات البيانات في التاريخ، يتضمن قرابة 16 مليار من بيانات تسجيل الدخول، تشمل منصات شهيرة مثل آبل، Gmail، تيليجرام، فيسبوك، GitHub وغيرها، وفقا لما أعلنه فريق Cybernews هذا الأسبوع.

إطلاق Rollme GT 3 ساعة ذكية مقاومة للعوامل القاسية بسعر اقتصادي

أعلنت شركة رولمي Rollme، عبر متجرها الرسمي عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة Rollme GT 3، المصممة خصيصا للاستخدام في البيئات الخارجية والظروف الصعبة، وتجمع الساعة بين دقة تحديد المواقع، والميزات الذكية، وعمر البطارية الطويل، وكل ذلك بسعر منافس.

تحديث One UI 8 سيكون الأخير لهواتف سامسونج Galaxy A محددة

لا يحمل تحديث One UI 8 العديد من الميزات أو التحسينات الجديدة، لكنه يشكل محطة هامة لهواتف سامسونج Galaxy A معينة، حيث سيكون التحديث الرئيسي الأخير لها. بمعنى آخر، ستستمر هذه الأجهزة في العمل بنظام Android 16 طوال مدة حياتها المتبقية.

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