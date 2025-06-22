أسئلة خط أحمر.. 5 أشياء لا تطلبها من شات جي تي

اكتسب تطبيق شات جي بي تي "ChatGPT" شهرة عالمية غير مسبوقة منذ إطلاقه عام 2022، حيث يقدر عدد عمليات البحث اليومية بمليار عملية، وهو رقم أسرع بـ 5 مرات ونصف من معدل جوجل لنفس العدد.

يعتمد شات جي بي تي على الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات متنوعة للمستخدمين، كالكتابة والبرمجة والبحث وخدمة العملاء، مما يجعله أداة قيمة للأفراد والشركات على حد سواء.

وعلى الرغم من إمكانياته المتعددة وسرعة استجابته لمختلف الأسئلة؛ إلا أن “شات جي تي”، لا يغني عن الخبراء في بعض المجالات الحساسة، وإليك أهم الأمور التي يجب تجنبها عند استخدام هذه الأداة:



5 أشياء لا تسألها لـ شات جي تي

١. لا تطلب المشورة الطبية:

على الرغم من قدرته على تقديم إجابات لأي سؤال؛ إلا أنه لا يغني عن الطبيب، حيث يتطلب تشخيص الحالات أو تقديم المشورة الطبية تدخل شخص مؤهل، وليس روبوت دردشة.

٢. لا تسأل عن أساليب الاختراق:

يعد طلب المساعدة لاختراق الحسابات الشخصية أو الأنظمة الإلكترونية مخالفة للقانون، كما أن شات جي بي تي، مبرمج بإجراءات أمنية تمنع استخدامه في مثل هذه الأنشطة غير القانونية.



3. لا تعتمد عليه في الأمور القانونية:

تعد الإجراءات القانونية معقدة وقابلة للتأويلات المتعددة، لذا قد يؤدي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في هذا المجال إلى نتائج غير صحيحة، لذا يفضل استشارة محامي مختص.

4. لا تعتمد عليه في التنبؤات المالية:

تتطلب قرارات الاستثمار، معرفة دقيقة بتحولات السوق، وتحليل البيانات، وقد يؤدي الاعتماد على تنبؤات شات جي تي فقط إلى خسائر مالية كبيرة، لذا ينصح باستشارة مستشار مالي.



5. لا تطلب منه تعليمات ضارة أو خطيرة:

سيقابل طلب معلومات حول كيفية تصنيع أدوات خطرة أو ارتكاب أعمال عنف، بالرفض الفوري من قبل النظام، الذي زود بإرشادات صارمة لمنع إساءة الاستخدام.