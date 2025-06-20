خطوات سهلة لتفعيل ميزة توليد الصور مع ChatGPT داخل واتساب

أعلنت شركة OpenAI عن تحديث جديد لخدمة ChatGPT على تطبيق واتساب، حيث أضافت ميزة توليد الصور التي تعتمد على نفس نموذج الذكاء الاصطناعي المستخدم في إصدار الويب.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين طلب إنشاء صور عبر محادثاتهم النصية، مما يجعل تجربة التفاعل مع ChatGPT أكثر تنوعا وابتكارا، وعلى الرغم من أن الميزة لا تزال في مراحلها الأولى وقد تواجه بعض القيود، إلا أنها توفر للمستخدمين طريقة سهلة ومباشرة للوصول إلى إمكانيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة داخل تطبيقهم المفضل.

في شهر ديسمبر الماضي، أطلقت OpenAI خدمة الاتصال بـ ChatGPT عبر واتساب كجزء من حملة "12 يومًما من OpenAI" خلال موسم الأعياد، رغم أن نسخة الدردشة على واتساب ما زالت محدودة مقارنة بالإصدار المتوفر على الويب أو سطح المكتب، إلا أنها حصلت علة ميزة جديدة وهي توليد الصور.

قد تبدو فكرة مراسلة ChatGPT عبر واتساب غريبة قليلا، لكن العديد من المستخدمين الذين يعتمدون بشكل كبير على واتساب أبدوا إعجابهم بسهولة استخدام ChatGPT مباشرة داخل التطبيق دون الحاجة للتنقل بين تطبيقات مختلفة، كما يفضلون إمكانية إرسال الرسائل بسهولة إلى ChatGPT كجزء من عملهم أو محادثاتهم اليومية مع الآخرين.

كما أن بعض شركات الاتصالات لا تحتسب بيانات واتساب ضمن حجم الإنترنت الشهري، مما يجعل الخدمة أكثر جاذبية، ومن حيث الوظائف، لا تزال تجربة ChatGPT على واتساب مختصرة، لكنها تدعم حاليا توليد الصور باستخدام نفس نموذج الصور الذي أطلقته OpenAI على الويب قبل عدة أشهر.

خطوات استخدام ميزة توليد الصور عبر ChatGPT على واتساب

1. قم بإضافة الرقم 1-800-ChatGPT (1-800-242-8478) إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك على واتساب.

2. افتح تطبيق واتساب وابدأ محادثة جديدة مع هذا الرقم.

3. يمكنك الآن إرسال نصوص أو أوامر إلى ChatGPT، واطلب منه توليد صورة من خلال وصف المطلوب في رسالة نصية.

4. إذا كنت ترغب في زيادة عدد الصور التي يمكن توليدها يوميا، اربط رقم واتساب الخاص بك بحساب ChatGPT الرسمي عبر الرابط الذي سيرسل لك بعد أول محاولة توليد صورة.

5. بعد الربط، سيصبح بإمكانك توليد المزيد من الصور، وستخزن محادثاتك ضمن سجل حسابك مع ضمان خصوصية البيانات وفقا لإعدادات OpenAI.

تحذر OpenAI المستخدمين من النقر على الروابط أو الرسائل غير المعروفة، وتشجعهم على ربط حساباتهم لزيادة فاعلية الاستخدام وتفادي قيود الحد اليومي.